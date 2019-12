Christian Heinig

Bernau (MOZ) Zu einer gelungenen Silvesternacht gehören in vielen deutschen Städten Böller und Raketen noch immer fest dazu – auch in Bernau. Und dabei wird es vorerst wohl auch bleiben. Denn die Verwaltung ist auf ein Gesuch der Deutschen Umwelthilfe (DUH), in der Stadt ein kommunales Böllereiverbot einzuführen, nicht weiter eingegangen.

"Es gab keine Verpflichtung, sich zurückzumelden", sagt Stadtsprecherin Nancy Kersten auf MOZ-Nachfrage. Das Böllern gehöre laut Kersten auch in Bernau zum "Brauchtum", da wolle man als Kommune den Bürgern nicht mit dem Zeigefinger kommen. "Der Umweltschutz ist uns wichtig, aber nicht mit so einem Einzelaspekt", so die Rathaussprecherin.

Umwelthilfe hatte im Oktober in 98 Städten den Stopp von Böllern beantragt, darunter auch in Bernau. Als Grund nannte sie die erhöhte Feinstaubbelastung durch Feuerwerkskörper.

Mehrere Städte sind dem Vorstoß gefolgt und haben nun bestimmte Verbotszonen für Feuerwerk eingeführt. Dazu gehört auch die Landeshauptstadt Potsdam. Begründet wurden die Verbote dabei nicht nur mit dem Schutz der Umwelt, andererseits sollen auch historische Gebäude, Menschen und Tiere geschützt werden.

Offiziell darf das Silvesterfeuerwerk am 31. Dezember ab 18 Uhr gezündet werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Schluss mit Knallen ist dann am 1. Januar um 7 Uhr.