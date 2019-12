Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Die gegenwärtige Witterung lässt zwar von der Schanze am Rande der Diehloer Berge keine Skisprünge zu, dennoch dürften zu Silvester wieder zahlreiche Eisenhüttenstädter in Richtung Vereinsdomizil des MSV Diehloer Berge pilgern. Schließlich lässt dieser Standort einen schönen Blick auf die Stadt zu, erst recht, wenn ringsherum Raketen in den Nachthimmel steigen.

In diesem Zusammenhang bittet der Vorsitzende des MSV Diehloer Berge Jens Beige, die dortigen Bänke und Tische nicht in Mitleidenschaft zu ziehen und auch den Abfall wieder bergab mitzunehmen. Eine Vorsichtsmaßnahme gegen Vandalismus hat der MSV bereits ergriffen. Nachdem bereits vor drei Jahren das kostenlos zu nutzende Fernrohr durch Silvesterknaller vorübergehend unbrauchbar gemacht worden war, hat dieses Mal der stellvertretende Vereinsvorsitzende Wolf-Rüdiger Kriebel das Fenrrohr bereits vor einem knappen Monat abmontiert, nachdem dieses erneut unsachgerecht verwendet worden war. Ende Januar soll es wieder auf dem Hang stehen.

Die Pro-Tour kommt

Während die Wintersportler in der Region mangels Schnee sich noch gedulden müssen, haben die Mountainbiker bereits Nägel mit Köpfen gemacht. In der nächsten Saison wird es dort für Fourcross-Fahrer ein Pro-Tour-Rennen geben, die anspruchsvollste Serie in Europa. Außerdem würde es der Bund Deutscher Radfahrer begrüßen, wenn die Eisenhüttenstädter wie im abgelaufenen Jahr auf ihrer Anlage die Deutsche Meisterschaft in dieser radsportlichen Randdisziplin austragen.

Vor kurzem hat der mittlerweile um die 60 Mitglieder zählende Verein seinen Vorstand wieder gewählt. Vorsitzender ist weiterhin Jens Beige, Stellvertreter Wolf-Rüdiger Kriebel. Kassenwart bleibt Margitta Beige, die Abteilung Ski leitet weiterhin Andreas Groß. Die beiden anderen Abteilungsleiter sind wie gehabt Klaus Beige (Mountainbike) und Olaf Heinemann (Radwandern). Im Rahmen der Vorstandswahl hatte es für die jüngsten Mitglieder eine Weihnachtsfeier mit Clown Faxilus gegeben.

Auch die Modernisierungs-Arbeiten an der Schanze schreiten voran. Bis zum Absprungtisch ist laut Kriebel alles fertig, jetzt muss nur noch der Schanzentisch etwas abgesenkt werden. Im Vergleich zu bisher wird etwas flacher abgesprungen, Sprünge bis zu 35 Meter sollen aber weiterhin möglich sein. Angedacht sind auch Barrieren für die Zuschauer am Sprunghang. Der MSV will mit den Bad Freienwalder Springern zusammenarbeiten.