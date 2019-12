Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Traditionell hat der FC Eisenhüttenstadt zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester seine Hallen-Turniere für Fußball-Nachwuchsmannschaften in der Inselhalle ausgetragen. Da jedoch die Halle dieses Mal nur für zwei Tage zur Verfügung stand, beschränkten sich die Organisatoren auf vier Altersklassen. Die Turniere der F-, D- und B-Junioren folgen am letzten Januar-Wochenende.

Im Turnier der jüngsten Nachwuchsspieler setzte sich der Müllroser SV mit einem Torverhältnis von 18:1 und 13 Zählern durch. Lediglich beim 0:0 im Duell gegen den Turnierzweiten Astoria Rießen hatten die Schlaubetaler zwei Zähler liegen gelassen. Den dritten Rang belegte Gastgeber FC Eisenhüttenstadt vor den punktgleichen Oderkickern sowie einer zweiten Vertretung des Gastgebers und Blau-Weiss Markendorf. Paul Angermann (Müllroser SV), Conrad Burkhardt (FC Eisenhüttenstadt) und Torhüter Marius Kikal (FWZ Oderkicker) kamen in den Genuss der Einzelauszeichnungen.

Den dritten Rang belegte der FC Eisenhüttenstadt im Turnier der F-Junioren. Die 13- und 14-jährigen vom Brandenburgliga-Spieler Lukas Szywala trainierten Akteure hatten sich souverän in der Gruppe A vor der SG Bornim/Potsdam, dem BFC Dynamo und Victoria Seelow durchgesetzt. Allerdings musste der Kreisliga-Vorrundensieger und aktuelle Hallenkreismeister im Halbfinale passen. In dieser über zehn Minuten laufenden Partie unterlag er nach einem Gegentreffer in der sechsten Minute dem späteren Turniersieger Ilanka Rzepin mit 0:1.

Kurz vor Schluss hätte Scott Henning nach einem Freistoß noch ausgleichen können, er vergab. Immerhin hielten sich die Eisenhüttenstädter im Spiel um Platz 3 gegen den JFV Fun mit 2:1 schadlos.

"Das Ergebnis ist heute zweitrangig. Immerhin haben wir uns als Kreismeister für die Landesmeisterschafts-Vorrunde qualifiziert. Obwohl heute sicherlich noch mehr möglich gewesen wäre, bin ich mit dieser Saison zufrieden. Ich habe 20 Spieler, die Trainingsbeteiligung ist gut. Vor dieser Saison haben wir von den Oderkickern einige gute Spieler bekommen, so auch Torwart Dan Bahro. Sicherlich könnten wir in der Landesklasse gut mithalten, doch aufsteigen ist bekanntlich schwerer als die Klasse zu halten", erklärt Szywala, der seit Februar an der Schönfließer Grundschule Sport und Mathematik unterrichtet. So will er sich mit seinen Spielern in der Landesmeisterschaftsvorrunde unter anderem gegen Energie Cottbus achtbar aus der Affäre ziehen und im Frühjahr in der Freiluft-Saison ein gewichtiges Wörtchen um die Kreismeisterschaft mitreden. Bereits als E- und D-Junioren hatte dieses Team die Meisterrunde auf Kreisebene erreicht. Allerdings gingen seine Spieler bei den Einzelauszeichnungen dieses Mal leer aus. Die sicherten sich Dean Lennox Krück (JFV FUN), Fabio Eick (SG Bornim) und Torhüter Iwan Dyck (Tasmania Berlin).

Polnischer Doppelsieg

Einen Tag später sicherten sich die E-Junioren von Carina Gubin den Turniersieg vor ihren Landsleuten Perla Cybinka und dem VfB Krieschow. Blau-Weiss Markendorf belegte den vierten Rang vor dem FC Eisenhüttenstadt I, FWZ Oderkicker, den Füchsen Berlin und dem FC Eisenhüttenstadt II. Bester Torhüter wurde Lenny Klimmek (VfB Krieschow) und als beste Spieler geehrt wurden Krystian Rozycki (Carina Gubin) und Leon Oyo (Füchse Berlin).

Die beste Platzierung aus Sicht des Gastgebers erreichten die A-Junioren. Der FC Eisenhüttenstadt verlor das Endspiel gegen Jahn Bad Freienwalde mit 1:3. Im Spiel um Platz 3 hatte sich die SG Miersdorf/Zeuthen gegen den Storkower SC mit 6:0 durchgesetzt. Die weitere Reihenfolge: 5. FWZ Oderkicker, 6. FV Erkner, 7. Pneumant Fürstenwalde, 8. Kahrener SV. Bester Torhüter wurde Tillmann Wagenitz von Pneumant Fürstenwalde und Arnold Franz (Eintracht Miersdorf/Zeuthen) sowie Dustin Reymund (FC Eisenhüttenstadt) wurden als beste Spieler geehrt.

FC Eisenhüttenstadt, C-Junioren: Dan Bahro – Scott Henning, Jannes Dahlmann, Alec Mienack, Pascal Stößer, Kilian Kahlisch, Nilas Freitag, Colin Bieling