DPA

London (dpa) Nach ihren historischen Siegen bei der Darts-WM wird Fallon Sherrock im kommenden Jahr häufiger direkte Duelle mit ihren männlichen Rivalen auf der Profi-Tour bekommen.

Die 25 Jahre alte Engländerin bestreitet 2020 die komplette World Series, wie der Weltverband PDC am Rande der WM in London mitteilte. Sherrock wird damit neben ihrem ohnehin schon geplanten Auftritt in New York auch in Kopenhagen und Hamilton (Neuseeland) an den Start gehen. Auch in Australien und Deutschland wird es Stationen der World Series geben.

Verbandsboss Barry Hearn sagte: "Fallon hat Frauen-Darts bei der WM großartig präsentiert und wir freuen uns, ihr eine weltweite Bühne zu geben, um in der World Series of Darts anzutreten." Bei der WM hatte Sherrock ihren Landsmann Ted Evetts (3:2) und Österreichs Weltklassespieler Mensur Suljovic (3:1) besiegt und war überraschend in die dritte Runde gekommen. "Ich bin so aufgeregt, dass ich diese Chance kriege und kann es nicht erwarten, auf der World Series zu spielen", sagte Sherrock.