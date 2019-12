Britta Gallrein

Eberswalde (MOZ) Jeder, der schon einmal mit seinem Partner einen Tanzkurs besucht hat, weiß: Es ist ein Minenfeld. Und es kann ganz schön nach hinten los gehen. Bei Jeanette und Dirk Dittrich ging es allerdings in die ganz andere Richtung. Nach vorne nämlich, und zwar Richtung Gold.

Das Paar aus Eberswalde kann auf eine ganze Reihe von großen Erfolgen blicken. Die beiden tanzen sowohl Standard als auch Latein und sahnten dort in diesem Jahr so richtig ab. In ihrer Altersklasse Senioren III wurden sie brandenburgische Landesmeister im Latein und Vize-Landesmeister im Standard. Platz 3 war der Lohn für beide bei der Deutschen Meisterschaft in der Kombination aus Standard und Latein. Dazu sind die Eberswalder mehrfache Finalisten und schafften es auf Treppchenplätze bei internationalen Weltranglistenturnieren und den German Open.

Es begann mit einem Kurs

Angefangen hat alles für das Paar, das inzwischen Platz acht der Weltrangliste Latein belegt, mit einem Tanzkurs. Den schenkte Dirk seiner Frau Jeanette vor 14 Jahren. "Das hatte ich mir schon so lange gewünscht", erinnert sie sich zurück. Die beiden starteten und "waren sofort süchtig", verrät der 50-jährige Dirk Dittrich.

Bereits zwei Jahre später waren die beiden so gut, dass sie sich an ihre ersten Turniere wagten. Seitdem sind sie voll dabei. Walzer ist der Lieblingstanz der beiden, aber auch Rumba, Samba, Jive und Tango mögen sie besonders gern.

Dreimal pro Woche geht es für beide zum Training. Ihrem Verein, dem Turniertanzkreis TTK Barnim, bei dem Jeanette Vorsitzende und ihr Mann Dirk ihr Stellvertreter ist, mangelt es derzeit noch an einer eigenen Trainingshalle, deshalb muss oft improvisiert werden. Vor Wettkämpfen sind die beiden sogar fast täglich dabei, unter Aufsicht ihrer Trainerin Carolin Sandri noch die kleinsten Fehler in Haltung und Ausdruck zu verbessern.

Kabbeleien im Tanzsaal lassen

Natürlich, geben die beiden zu, gebe es auch schon mal Stress im Training. "Ich bin leider der Ungeduldigere von uns", gibt Dirk Dittrich zu. "Wir diskutieren auch mal. Aber wir wissen auch beide, wann es dann besser ist, erstmal nichts mehr zu sagen." Das beherzigt auch ihr Mann. "Das ist eine Herausforderung, solche kleinen Kabbeleien im Tanzsaal zu lassen", weiß der 50-Jährige.

20 bis 25 Turniere absolvieren die beiden pro Jahr. Dabei kann ein Turnier durchaus von Montag bis Freitag dauern und auch im Ausland stattfinden. "Unsere Kinder sind groß, deshalb ist es für uns jetzt möglich, den Sport so intensiv zu betreiben", berichtet Jeanette Dittrich, die wie ihr Mann bei einer Krankenkasse arbeitet.

Anstrengung merkt man nicht

Was die beiden am Tanzen reizt? "Die Bewegung zur Musik", versucht es Dirk Dittrich zu erklären. "Dabei ist es egal, ob Standard oder Latein. Aber man kann das, was man fühlt, in Bewegung umsetzen, kann mit der Musik spielen. Das macht es aus", findet der Eberswalder. "Außerdem ist es total anstrengend, aber das empfindet man nicht so, weil es so viel Spaß macht. Man ist dann oft nach dem Training total fertig, aber man hat das gar nicht so mitbekommen." Schön sei es auch, dass man den Sport gemeinsam mit dem Partner machen könne. "In welchem Sport geht das schon?"

Tanzen verändere auch die Persönlichkeit, verrät Dirk Dittrich. "Das macht schon etwas mit einem, wenn man da plötzlich auf einer Tanzfläche vor so vielen Menschen steht. Man bekommt eine ganz andere Haltung, wenn man danach durchs Leben geht", beschreibt er, wie das Tanzen sich nicht nur auf den Körper, sondern auch auf den Geist auswirke.

Hoffnungslose Fälle gibt es nicht

Beide arbeiten mittlerweile auch als Trainer. Dabei sind ihnen oft Menschen begegnet, die sich schwerer tun. So zum Beispiel damit, den richtigen Takt zu finden. Tatsächlich sei dies öfter für die Männer schwerer, wissen die beiden. "Aber wir bekommen Jeden dahin, dass er am Ende den Takt hört", betont Jeanette Dittrich. Einen aussichtslosen Fall haben die beiden noch nie gehabt. Und anfangen könne mit dem Sport Jeder. "Tanzen ist ein Sport, den man bis ins hohe Alter machen kann", weiß Jeanette Dittrich.

Ihre Ziele für das kommende Jahr haben beide fest im Visier: Bei der Deutschen Meisterschaft wollen sie wieder Finalplätze ergattern, bei der Landesmeisterschaft den Titel verteidigen. Der gehört für die Eberswalder schon fast zur Routine: Seit 2007 haben sie Platz 1 in ihrer Altersklasse in jedem Jahr geholt.