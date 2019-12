Roland Hanke

Briesen/Beeskow (MOZ) Nun steigt der Budenzauber auch in der Region. Am ersten Wochenende des neuen Jahres stehen gleich mehrere Turniere unterm Hallendach auf dem Programm.

Den Auftakt macht der FV Blau-Weiß Briesen II, der seinen HLR-Cup am Freitag, ab 19 Uhr, in der Odervorlandhalle ausrichtet. Und dabei gibt es ein Jubiläum, denn es ist bereits die 15. Auflage des Turniers. "Wir haben 2020 aber noch mehr zum Feiern, den unser Verein wird 30 und zudem gibt es dann 100 Jahre Fußball in Briesen", erklärt Blau-Weiß-Geschäftsführer Patrick Sauer. "Und das wollen wir am letzten Spieltag der Landesliga nach dem Heimspiel gegen Germania Schöneiche am 13. Juni würdig begehen."

Doch jetzt steht erst einmal die Hallensaison bei den Briesenern im Vordergrund. Der Gastgeber ist nicht nur Herbstmeister der Fußball-Kreisliga Mitte, sondern auch Pokalverteidiger. Sechs Gastmannschaften sollen mit von der Partie sein: Storkower SC, VfB Steinhöfel, Union Booßen, Lokomotive Frankfurt (alle Ostbrandenburgliga) Borussia Fürstenwalde (Kreisliga Mitte) und Rot-Weiß Schönow (Kreisoberliga Oberhavel/Barnim). Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden und zwölf Minuten pro Partie durchgehend. "Wir hoffen auf spannende Spiele und viele Zuschauer", sagt Patrick Sauer, der zugleich wieder Turnierleiter ist.

Die gleiche Funktion hat Volker Rudolph beim 23. Preußen-Cup am Sonnabend, 14 Uhr, in der Halle des Beeskower Sport- und Freizeitzentrums. Wie viele Teams am Traditionsturnier teilnehmen, stand am Dienstag noch nicht ganz fest.

"Wir sind vielleicht fündig geworden, doch noch einen achten Teilnehmer zu bekommen", erklärt Rudolph. "Ostbrandenburgligist Union Booßen wollte sich dies noch kurzfristig überlegen." Liga-Kontrahent Lokomotive Frankfurt wolle indes mit einer Mischung aus Erster und Zweiter antreten, da sich beim Benefiz-Turnier in Frankfurt einige Spieler verletzten hätten.

Bei acht Teilnehmern beträgt die Spieldauer in den dann zwei Vorrundengruppen jeweils zwölf Minuten. Bleibt es bei sieben Mannschaften, werde im Modus jeder gegen jeden jeweils zehn Minuten pro Partie gespielt. Letzteres war bereits Anfang dieses Jahres der Fall. Da hatte sich der FSV Union Fürstenwalde II aus der Landesliga Süd den neuen großen Wanderpokal gesichert. Davor holte Gastgeber SV Preußen den Cup dreimal hintereinander und konnte damit die Trophäe behalten.

Neben dem Titelverteidiger aus Fürstenwalde und dem Gastgeber aus Beeskow, der in der Landesklasse Ost spielt, haben Blau-Weiss Markendorf (Landesklasse Ost), SG Wiesenau, FC Eisenhüttenstadt II (beide Ostbrandenburgliga) und Eiche Groß Rietz (Kreisliga Mitte) fest zugesagt.

Heinersdorfer in Müncheberg

Beim von Blau-Weiss Heinersdorf organisierten Turnier in der Müncheberghalle – ab 10 Uhr B-Junioren, ab 16 Uhr Männer – geht es neben dem Fußball auch um den guten Zweck. "Wir wollen eine Spendenaktion für das Kinderhospiz der Löwen-Kinder in Frankfurt auf die Beine stellen", erklärt Andy Poburski von der gastgebenden Spielgemeinschaft Trebnitz/Heinersdorf aus der Kreisklasse Nord.

Für das Turnier unter Schirmherrschaft der Natusch & Thiedemann Siloreinigung GbR haben sich acht Mannschaften angemeldet. In der Vorrundengruppe A trifft der Gastgeber auf Rot-Weiß Petersdorf, SG Klosterdorf und VfB Steinhöfel. in der Gruppe B spielen Teams der SG Müncheberg, von Borussia Fürstenwalde, Grün-Weiß Lindenberg und Germania Lietzen.