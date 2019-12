MOZ

Schwedt Ab dem 13. Januar können in der Buchhandlung Ehm Welk Karten für eine Tagesreise zur Leipziger Buchmesse am 14. März erworben werden. Das Ticket kostet pro Person 52 Euro. Kundenkarteninhaber erhalten fünf Prozent Rabatt. In dem Preis sind Hin- und Rückfahrt sowie die Messe-Tageskarte enthalten.

Auf der Busfahrt nach Sachsen wird es einen Kaffeeservice sowie eine Buchlesung mit einem Überraschungsautoren geben. Am Reisetag wird die Abfahrt um 6.30 Uhr am Vierradener Platz in Schwedt und um 7 Uhr am Angermünder Bahnhof sein. Die Rückfahrt aus Leipzig ist um 17 Uhr vorgesehen.

Zweitgrößter Branchentreff

Nach Frankfurt findet in Leipzig die zweitgrößte Buchmesse des Bundesgebiets statt. Im kommenden Jahr fällt der Branchentreff auf den Zeitraum vom 12. bis zum 15. März. Das Event gilt als Treffpunkt für Verleger, Autoren und Leser. Nicht nur Buch-Neuerscheinungen, sondern auch Hörbücher, Filme und Musik werden dort präsentiert. In die Messe integriert ist das Lesefest "Leipzig liest", bei dem sich Autoren und Leserschaft begegnen können.

Außerdem findet eine gesonderte Zusammenkunft der Manga-Szene statt. Hierbei handelt es sich um eine japanische Variante des Comics. Ferner kann auf dem Messegelände auch die Antiquariatsmesse besucht werden.

Adresse Verlagsbuchhandlung Ehm Welk, Vierradener Straße 40 A, Schwedt