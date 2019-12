Katharina Schmidt

Schwedt/Angermünde (MOZ) Süß, saftig und schön fettig: Pfannkuchen sind die zuckrige Sünde, die sich noch schnell einverleibt wird, bevor die Neujahrsvorsätze den Appetit disziplinieren. Das klassische Modell des Hefegebäcks birgt in seinem Inneren Marmelade oder Pflaumenmus. Oben drauf thront der Zucker – als klebriger Guss oder lose gestreut.

Mittlerweile liegen in den Bäckertheken zusätzliche Varianten der begehrten Kalorienbombe, die andernorts unter Krapfen oder Berliner bekannt ist. Eierlikör- und Schokoladenfüllungen zählen zu den beliebtesten Abwandlungen dieser Spezialität.

Produktion auf Hochtouren

"Wir haben es auch mal mit einer Ananasfüllung probiert, doch die kam nicht so gut an", erzählt Bäckermeister Frank Schäpe in seinem Wintergartencafé in Schwedt. Er schätzt, dass zu Silvester zwischen 4000 und 5000 Pfannkuchen aus seiner Backstube in den Bäuchen der Schwedter landen werden. "Anfang der 1990er-Jahre haben wir das Doppelte verkauft, doch mittlerweile sind auch Creme- und Sahnetorten am 31. Dezember beliebt", erklärt Schäpe. Die Vorbereitung für den Silvesterschmaus haben in seiner Bäckerstube nach Weihnachten mit der Herstellung der Füllungen begonnen. Für den umschließenden Hefeballen nutzen er und seine Kollegen eine spezielle Pfannkuchenmaschine, mit der die Rohlinge gleichmäßig ins heiße Fett gekippt werden.

"Damit schaffen wir rund 60 Pfannkuchen in einer Husche", erläutert der Meister. Ein perfekt gebackener Pfannkuchen hat laut Schäpe einen großen hellen Ring in seiner Mitte. "Dann ist er schön fluffig", so der Bäckermeister. Außerdem müsse er oben und unten goldgelb sein sowie nicht zu fest in der Konsistenz des Teiges. Nur dann sei das Gebäck perfekt. Für den letzten Jahres-Verkaufstag begeben er und seine Gesellen sich schon in der ersten Stunde des 31. Dezembers in die Backstube.

Bäckermeister Marco Kaul hat mit seinem Team schon am Montagabend ab 22 Uhr das Fett für den Krapfen heißgemacht. Kaul beobachtet allerdings besorgt die wachsende Beliebtheit der industriell gefertigten Pfannkuchen: "An jeder Ecke sind in Schwedt die Discounter aus dem Boden geschossen." Er räumt ein, dass sich die Qualität der Fertigprodukte verbessert habe, niedrige Preise seien verlockend, doch wäre der Unterschied zum Bäckerhandwerk nach wie vor riesig.

"Ich habe einmal einen Stollen aus dem Supermarkt probiert, der war einfach nur grausam süß", erinnert sich der Bäckermeister an diese Gaumenerfahrung. "Dabei gibt es nichts Besseres, als in einen frischen Pfannkuchen zu beißen, der gerade aus dem Ofen kommt", schwärmt der Schwedter. Daher empfiehlt er seinen Kunden, spätestens gegen 10 Uhr vorbeizukommen, wenn die letzte Fuhre aus dem Ofen gehoben wird. Wie die Bäckerei Schäpe schließt Kaul am 31. Dezember schon mittags seine Türen.

Dauerbrenner Marmelade

In der Angermünder Bäckerei Schreiber geht das letzte große Pfannkuchenbrutzeln schon am Vorabend um 18 Uhr los. Bäckermeister Klaus Schreiber peilt rund 5000 goldgelb gebackene Stücke an. Für die gelungene Pfannkuchenzubereitung hebt der Fachmann die richtige Temperierung des Frittierfettes hervor: "Nur dann schließen sich die Poren des Teiges beim Eintauchen ins heiße Fett, sodass nichts in das Innere eintritt." Sonst schmecke der Pfannkuchen ölig. Die beliebteste Variante kann Schreiber klar benennen: "Marmelade und Zuckerguss.

Der Uckermärker mag es halt klassisch", erklärt der Angermünder. Er selbst bevorzugt auch die Glasierten, doch gesteht Schreiber nach mehrtägiger Akkord-Herstellung, nur noch wenig Appetit auf die süßen Stücke zu haben. So bleibt immerhin mehr für die Pfannkuchen-Liebhaber übrig.