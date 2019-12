Jürgen Mai

Rathenow Schon mehr als 100 Elektroautos im Landkreis. Wer der letzte Havelländer sein wird, der ein Kraftfahrzeug mit Verbrennungsmotor zugelassen bekommt, ist völlig unklar. Gewiss ist indes wer einst der erste war, der mit damals modernster Technik durch Rathenow fuhr.

Noch um die Wende zum 20. Jahrhundert hatten Pferdefuhrwerke und Kutschen, Pferdeomnibusse sowie einige Fahrräder den Straßenverkehr in Rathenow dominiert. Es ging dabei noch gemächlich zu. So war es sicher eine Sensation, als man 1893 in der Milower Straße den ersten Wagen fahren sah, der nicht von Pferden gezogen wurde.

Dieses Auto gehörte dem Fabrikanten Reichstein aus der Nachbarstadt Brandenburg/Havel. Die Firma Reichstein hatte sich durch die Herstellung von Fahrrädern und Kinderwagen bereits einen klangvollen Namen erworben. Da laut chronologischen Angaben auf www.brennabor-brb.de der Beginn des Automobilbaus bei Reichsteins erst in den Jahren 1902 bis 1905 einsetzte, ist es unbekannt, mit was der Unternehmer auf den damaligen Straßen des Westhavellands unterwegs war.

Die Topprodukte der Reichsteins hießen "Brennabor". Die Stadt Rathenow kaufte 1896 vom Mechaniker Wetzel in der Steinstraße ein Fahrrad der Marke "Brennabor" für den Stadtboten. Es soll mit Glocke und Laterne 180 Reichsmark gekostet haben, für die damalige Zeit war das eine erhebliche Investition.

Eines der ersten Autos verursachte hier auch einen Unfall. Mit "überhöhter" Geschwindigkeit stieß es mit dem letzten Wagen der "Stillen Pauline", der Schmalspurbahn Rathenow – Senzke – Nauen, zusammen. Der Waggon wurde durch den Zusammenstoß abgekoppelt und aus dem Gleis geschoben. Angeblich bemerkte der Lokführer nichts von dem Malheur und fuhr nichtsahnend mit dem restlichen Zug weiter.

Vorkommnisse mit der nun beginnenden Motorisierung des Verkehrs veranlasste die Schulleitung des Realgymnasiums, im Jahresbericht 1905/06 anzuweisen, "von Zeit zu Zeit die Schuljugend in geeigneter Weise auf die Gefahren aufmerksam zu machen, in die sie bei dem Herannahen von Automobilen durch Unachtsamkeit, übertriebene Neugierde oder leichtsinnigen Wagemut geraten könnte".

1911 schaffte sich der Arzt Dr. Wilhelm Schwinge, der in der Schleusenstraße praktizierte, einen Kraftwagen der Marke Benz für Hausbesuche bei seinen Patienten an. Seine Arztkollegen fuhren noch mit der Kutsche. Das Benzin für den Wagen musste damals Schwinges Sohn mit einer Flasche aus einer Apotheke holen.

Allerdings soll das Auto nicht immer funktioniert haben, so dass Dr. Schwinge und sein "Kutscher" und Heilgehilfe, Richard Kuhfahl, zu Fuß weitergehen mussten. Oft schleppte ein Bauer das Auto mit dem Gespann ab. Das Gefährt soll so einen Krach gemacht haben, dass sogar die Kühe auf der Weide die Flucht ergriffen. Jahre später, 1923, war ein Rathenower Kuriosum das selbstgebaute Auto des Herrn Habetha. Die Karosserie bestand völlig aus Holz. Neben dem Fahrer hatte vorn nur noch der Hund Platz.

Heute bestimmt eine immer größere Zahl von Kraftfahrzeugen den Straßenverkehr unserer Städte - auch im Landkreis Havelland. 90.795 Autos waren hier zum 1. Januar 2018 zugelassen, ein Jahr später 92.203. Aktuelle Zahlen sind in Kürze auf der Website des Kraftfahrzeugbundesamts (www.kba.de) verfügbar.

Elektromobilität ist gegenwärtig ein ganz großes Thema, wie in ganz Deutschland so auch im Havelland. Doch erst 112 Elektroautos waren zum 1. Januar 2019 im Landkreis zugelassen. Vor Jahren floppte der Umstieg auf Erdgasantrieb. Nur rund 1.000 havelländische Autos sind gegenwärtig mit diesem Kraftstoff unterwegs. Die bislang einzige Tankstelle, bei der im westlichen Havelland Erdgas zur Verfügung steht, macht nun zum 1. Januar dicht.