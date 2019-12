Lisa Mahlke

Fürstenwalde (MOZ) Greta sollte eigentlich eine Karla werden. Aber in der Schwangerschaft bekam Antje von Mersewsky aus Fürstenwalde "einen Rappel", wie sie erzählt. "Und Greta passt einfach zu ihr, sie sieht nicht aus wie eine Karla." Während die Geschichte der Namenssuche bei anderen Eltern jetzt erzählt wäre, mussten sie und ihr Partner Matthias Deubler sich zwei weitere überlegen, denn sie bekamen vor knapp fünf Monaten Drillinge. "Uns beiden war klar, dass es altdeutsche und keine Doppelnamen werden sollen", berichtet sie. Schließlich einigten sie sich auf Frieda, Johanna – und Greta. In der Reihenfolge kamen die Mädchen zur Welt, liegen in ihren Trageschalen, sind die kleinen Strampler und Jacken aufgereiht.

Rang drei und sieben

Geboren wurden sie im Klinikum in Frankfurt. Dort liegen die Namen Greta und Johanna in diesem Jahr auf Rang drei. Ein weiteres Elternpaar gab seiner Tochter außerdem 2019 den Namen Frieda, das ist Rang sieben. In Rüderdorf schrieben die Standesbeamtinnen achtmal den Namen Frieda auf Geburtsurkunden, Johanna siebenmal. Jeweils dreimal wurden die Namen der Fürstenwalder Drillinge in Bad Saarow als erste Vornamen vergeben.

Dort kamen in diesem Jahr bis 17. Dezember 618 Kinder zur Welt. 370 bekamen einen Vornamen von ihren Eltern, 210 zwei, 36 Kinder bekamen drei Vornamen und zwei Jungen bekamen vier. Auch geschlechtsneutrale Namen wie Chris oder Luca beurkundeten die Standesbeamtinnen.

Davon gab es auch in Rüdersdorf drei: Robin, Joey und Fritzi. Insgesamt wurden in dem Gemeindegebiet 1031 Geburten verzeichnet. 590 Kinder davon erhielten einen Vornamen, 402 bekamen zwei, bei 38 Neugeborenen waren es drei Vornamen und ein Kind bekam mehr als drei.

In Frankfurt gab es bis einschließlich 10. Dezember 787 Beurkundungen. Die meisten Kinder – 531 – bekamen einen Vornamen. 231 Mädchen und Jungen erhielten zwei Namen, 21 drei Namen. In drei Fällen wurden vier Namen beurkundet, in einem sogar fünf.

Kaum Namensänderungen

Außergewöhnliche Jungennamen waren in Frankfurt etwa Phileas, Orry, Daymien Deen, Jonne Rumi. Bei den Mädchen Lujayna, Odise, Novalie, Yanelis. Standesbeamtin Julia Räde und ihre Kollegen in Rüdersdorf fielen Namen wie Alva Thais, Bente Lia und Via Marielle bei den Mädchen und Saymen, Jelle Johann, Loki Lars und Tybalt Balthazar Demitrio auf.

Im dortigen Standesamt wollte 2019 niemand seinen Vor- oder Familiennamen ändern lassen. In Frankfurt hingegen beantragte eine 32-Jährige eine behördliche Änderung ihres Vornamens Ute. Bis zu 275 Euro kann das kosten. "Da ein wichtiger Grund im Sinne des Gesetzes nicht nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden konnte, wurde der Antrag abgelehnt", informiert die Stadtverwaltung. Im Landkreis Oder-Spree wollten sechs Personen ihren Vornamen ändern lassen. Dabei ging es jedoch um Schreibweise, die Beseitigung eines Bindestriches oder um die Anzahl der Vornamen. Drei Personen in Rüdersdorf ließen 2019 die Reihenfolge ihrer Namen ändern, fünf waren es in Frankfurt. Kosten: 30 Euro.