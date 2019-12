Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Acht Wochen hat es gedauert, doch nun liegt der Vertrag endlich auf dem Tisch von Wilhelm Benfer, dem Amtsleiter für Strukturentwicklung im Eberswalder Kreishaus. Die Telekom hat so lange benötigt, sagt er, um alle Vorbereitungen für den schon 2019 angekündigten Breitbandausbau im Barnim zu treffen.

4500 Haushalte sollen im Zuge dieser Erschließung an die schnellen Glasfasernetze angeschlossen werden. Nicht alle Bedürfnisse werden sich jedoch befriedigen lassen. "Es kommt auch ein bisschen auf Eigeninitiative an", fügt Vize-Landrat Holger Lampe hinzu. Denn die 160 Ausbaugebiete im Barnim sollen zunächst die wichtigsten weißen Flecken tilgen helfen. "Wenn ich aber sehe, auf der anderen Straßenseite wird gebaut, dann sollte ich direkt mit der Telekom verhandeln, ob ich mit an das Netz rankommen kann", macht der Dezernent deutlich.

Im nun endlich vorgelegten Vertrag soll bis Ende 2022 die Bauphase abgeschlossen sein. 36 Monate sind vereinbart, dann muss alles in der Erde liegen. Benfer: "Dabei wird die Glasfaser nicht nur in den Haupttrassen verlegt, sondern bis zu den Haushalten im FTTH-Prinzip (Fibre to the home, d.R.), das ist das Besondere", macht Wilhelm Benfer deutlich. Er berichtet, dass die Telekom die 160 Ausbaugebiete, die sich quer über den Landkreis verteilen, in neun Abschnitten umsetzen will. "Die Telekom verpflichtet sich in dem Vertrag, die Tiefbauarbeiten zu realisieren. Alle Fördermittelbescheide liegen vor", erläutert der Amtsleiter.

Die Standards wurden vom Bund erhöht und sollen ein Gigabit pro Sekunde betragen. Wer sein Kupferkabel behalten möchte, kann das freilich. Aber der Ausbau mit modernem Glasfaserkabel wird auf Wunsch bis ins Haus geführt – kostenfrei für die Nutzer. 26 Millionen Euro sind dafür veranschlagt worden. 13 Millionen Euro gibt der Bund, das Land Brandenburg 10,4 Millionen.

Wichtiger Standortvorteil

"Wir agieren im Auftrag der Kommunen", erläutert Benfer. Denn der Landkreis an sich, der 2,6 Millionen Euro für die Erschließung mit schnellem Internet ausgibt, darf selbst eigentlich nicht bauen. "Wir haben uns die Aufgabe von den Kommunen übertragen lassen." Da das Datennetz aber als wichtiger Standortfaktor der Wirtschaftsentwicklung und Ansiedlungspolitik vieler Kommunen gilt, zogen die Städte und Dörfer gerne mit.

Für jedes Ausbaugebiet veranschlagt die Telekom laut Benfer nur drei Monate. "Wir sind selbst gespannt, wie das abläuft", macht Lampe deutlich. Er geht aber davon aus, dass die Telekom, die bereits viele Gebiete in Deutschland erschlossen hat, mit eingespielten Teams agiert und eine solche vertragliche Verpflichtung sonst nicht eingegangen wäre.

Nun beginnt im Januar die Feinplanung, erläutert der Amtsleiter den weiteren Weg. Es folgen Akquise und Ausbau. Alle Eigentümer werden angeschrieben, um die Erlaubnis zum Bauen einzuholen. "Wir setzen auf die Öffentlichkeitsarbeit und informieren kurzfristig, sobald wir einzelne Gebiete und Straßen anbinden", sagt Benfer. "Die zeitliche Koordinierung kommt vor dem Ausbau, alle Betroffenen werden rechtzeitig informiert", fasst er zusammen. Die Zeit, die seit Herbst verloren ging, weil die inhaltliche Vertragsgestaltung so lange dauerte, soll nun möglichst schnell wieder aufgeholt werden.

Auch Schulen betroffen

Die kommunalen Antragsteller hatten bis genau heute, also zum 31. Dezember, Zeit, alle Anträge einzureichen. 82 Gewerbe- und 28 Schulstandorte im Oberbarnim, 26 Gewerbe- und 38 Schulstandorte im Niederbarnim erhalten das Internet. Nach den weißen Flecken sollen die grauen verschwinden, also Gebiete mit mangelhafter Geschwindigkeit. Der Vertrag enthält auch den Betrieb des Netzes über sieben Jahre.