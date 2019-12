Michael Heider

Beeskow Mitunter seien es simple, aber keineswegs unwichtige Dinge, die durch Spenden finanziert würden, erklärt Corinna Wendt. Sie denkt an Ausstattungsgegenstände wie Stühle oder einen Pavillon, der im Garten vor Regen Schutz bietet. Als Geschäftsführerin der Beeskomm steht sie einer gemeinnützigen Gesellschaft vor, die mit Betreuungsangeboten behinderten und beeinträchtigten Menschen eine Teilhabe am Leben ermöglichen möchte.

"Wir stellen auch Spendenbescheinigungen aus." Sachspenden werden ebenfalls angenommen, jedoch wäre es gut, "wenn vorher gefragt würde, was gebraucht wird." Allerdings: "Es gibt im Moment noch nicht viele Spenden." Beeskomm-Prokurist Frank Hörnicke verweist auf Bemühungen, stärker Präsenz in dieser Frage zu zeigen. Seit November stehen etwa im Kassenbereich zweier Beeskower Apotheken Spendenboxen. Zwei weitere suchen noch einen Platz, "mit möglichst viel Durchlaufverkehr", so Hörnicke.

70plus am großzügigsten

Zahlen des Deutschen Spendenrates zufolge spendeten die Deutschen von Januar bis September 2019 3,3 Milliarden Euro und damit 1,3 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor. Geschäftsführer Max Mälzer, blickt dennoch optimistisch auf die Gesamtjahresprognose. "Es ist zu erwarten, dass das Spendenvolumen auch in diesem Jahr wieder bei deutlich über 5 Mrd. Euro und bei leichten Verlusten in etwa gleich hoch wie im letzten Jahr liegen wird."

Getragen wird das gleichbleibende Spendenniveau dabei allerdings von immer weniger Spendern. Im Vergleich zu 2018 sank ihre Zahl von Januar bis September um 800 000 auf 15,7 Millionen. "Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung", so Mälzer. Am fleißigsten gespendet wird von der Generation 70plus. Sie zeigt sich nicht nur für 41 Prozent des Gesamtvolumens verantwortlich, sie stellt zudem auch mehr Spender als alle anderen Altersgruppen.

Drei Viertel aller Spenden kommen der humanitären Hilfe zu Gute, insbesondere der Not- und Katastrophenhilfe. Spendenverluste mussten allerdings der Umwelt- und Naturschutz sowie der Tierschutz verzeichnen.

Spenden von Steuer absetzen

Die Spender selbst können ihre Zuwendungen in Höhe von bis zu 20 Prozent des Gesamtbetrags ihrer Einkünfte als Sonderausgaben steuerlich geltend machen. "Wenn sie gewisse Voraussetzungen erfüllen", sagt Steuerberaterin Claudia Dittrich. Für eine Erstattung müsse die Organisation steuerrechtlich als gemeinnützig gelten.

Auch laufe ohne eine Steuerbescheinigung "beim Finanzamt meist gar nichts", weiß die in Beeskow tätige Steuerberaterin zu berichten. Zwar könne auch ein Kontoauszug unter Umständen als Nachweis dienen, doch spätestens ab 200 Euro "braucht man definitiv eine Spendenbescheinigung." Dies gelte auch für Sachspenden. Entsprechende Vordrucke sind auf der Website des Bundesministeriums der Finanzen zu finden.