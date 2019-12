Judith Melzer Voigt und Markus Kluge

Neuruppin Das Jubiläumsjahr "Fontane.200" ist am Montag, dem Geburtstag des in Neuruppin geborenen Schriftstellers Theodor Fontane, offiziell zu Ende gegangen. Zum Abschluss nahmen noch einmal hunderte Besucher an den Veranstaltungen teil.

Zu Beginn des Festtages wurden Geburtstagsgrüße am Fontane-Denkmal überbracht. Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) und Dr. Roland Berbig, Vorsitzender der Theodor-Fontane-Gesellschaft, lobten das Engagement der Neuruppiner, die in den vergangenen Monaten viele verschiedene Veranstaltungen auf die Beine gestellt haben. "In all dem haben wir uns gefunden", so Berbig. Das gelte für das umstrittene Gelb des Fontanejahr-Logos ebenso wie für die Diskussionen über die Fontane-Playmobil-Figuren oder über die Fontane-Ampelmännchen. Nachdem die Blumen am Denkmal niedergelegt waren, zogen die Besucher weiter zum Museum, wo die Leitausstellung "Fontane.200/Autor" ein letztes Mal zu sehen war.

Am Abend wurde es in der Pfarrkirche nach einer Schweigeminute für Brandenburgs ersten Ministerpräsidenten Manfred Stolpe feierlich: Das Jubiläumsjahr sei eine Liebeserklärung an den großen märkischen Schriftsteller gewesen, so Tobias Dünow, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. Rund eine Millionen Besucher seien den Spuren Fontanes gefolgt. "Brandenburg war – und ist immer noch – im Fontane-Fieber und hat damit weit über die Landesgrenzen hinaus gestrahlt", so Dünow. Er freue sich darüber, dass viele Projekte auch über das Jubiläum hinaus fortgesetzt werden.

Solche Synergieeffekte, die noch dem Festjahr wirken, hatte sich Bürgermeister Golde von Anfang an gewünscht. Rückblickend stellte er fest: "Die längste Geburtstagsfeier, die Neuruppin je erlebt hat – es waren 275 Tage – geht heute zu Ende. Rund 1,6 Millionen Übernachtungen mit 570 000 Gästen im Ruppiner Seenland, 100 000 Gäste beim Neuruppiner Tourismusservice und 11 000 Teilnehmende an Stadtführungen sind eine klare Botschaft: Das Fontanejahr war aus der Sicht der Touristiker und des Einzelhandels ein klarer Erfolg. Wir haben geliefert."

Für ihr Engagement sind der Märkische Jugendchor und Harald Bölk, Leiter der Kreismusikschule, mit dem Fontane-Kulturpreis geehrt worden. Der Chor mit seiner Leiterin Ulrike Schubach sei durch viele Projekte eng mit der Stadt verbunden. "In diesem Jahr mit besonderen Programmen zu Ehren Theodor Fontanes", sagte Jury-Vorsitzende Juliane Felsch-Grunow. Harald Bölk hat neben "dem laufenden Betrieb am Schulplatz ungezählte Projekte auf den Weg gebracht wie die Bläserklassen an der Evangelischen Schule, Orchester- und Musicalwochen und außerdem noch den Nachwuchs auf Wettbewerbe wie ,Jugend musiziert’ und den Deutschen Orchesterwettbewerb vorbereitet. "Bölk-Schüler sind in Wettbewerben schwer gefürchtet", lobte Landtagspräsidentin Dr. Ulrike Liedtke (SPD) in ihrer Laudatio.