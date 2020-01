Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am Sonnabend wird zum 28. Mal das Eisenhüttenstädter Neujahrsturnier für Volleyball-Mixed-Teams ausgetragen. Es beginnt um 9 Uhr mit 24 Mannschaften im Fun-Bereich in der Sporthalle an der Schleuse und am Diesterwegring sowie um 8 Uhr mit 15 Teams mit im Ligaspielbetrieb stehenden Aktiven in der Inselhalle. Veranstalter des aus dem MOZ-Turnier hervorgegangenen Wettbewerbes ist der VSB offensiv, der sein 20-jähriges Bestehen feiert. Organisatoren sind Florian Homm, der Vereinsvorsitzende Torsten Geller und Kurt Kuhlisch.

Die Unterteilung in den Fun- und Fortgeschrittenen-Cup erwuchs bereits im Vorjahr aus dem Wunsch, Turniere mit spielerisch gleichwertigen Mannschaften zu bestücken. In jeder Sechser-Formation dürfen maximal vier Männer auf dem Feld stehen. Nach einigen Jahren wird dieses Turnier wieder in den drei Eisenhüttenstädter Hallen An der Schleuse, Diesterwegring und in der Inselhalle ausgetragen, da die Meldungen zahlreicher als zuletzt sind.

Gespielt wird in diesem Turnier im Modus jeder gegen jeden, um eine möglichst hohe Spielintensität zu gewährleisten. Eröffnen wird dieses Turnier der Eisenhüttenstädter Bürgermeister Frank Balzer, der gleichzeitig Schirmherr dieser Veranstaltung ist.