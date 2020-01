Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Es war ein Krimi, ein Hallenfußballspektakel – das Endspiel im vorigen Jahr um den arxes-tolina-Cup. Dabei behielt der Außenseiter FC Eisenhüttenstadt mit 12:11 nach Elfmeterschießen die Oberhand über den Oberligisten FC Strausberg. Das kann sich zu später Stunde an Freitagabend wiederholen, denn genau das selbe Teilnehmerfeld nimmt die neunte Auflage des Budenzaubers um den arxes-tolina-Cup in Angriff.

"Wir sind froh, dass wir wieder so ein starkes Teilnehmerfeld präsentieren können", sagte Danko Jur, Vereinspräsident von Preussen Eberswalde. Die U 19 von Union Berlin und Oberligist FC Strausberg sind von der Papierform her die Mannschaften, die wohl am ehesten im Zusammenhang mit dem Turniersieg genannt werden.

Fünf Brandenburgligisten

Dazu gesellen sich fünf Brandenburgligisten. Darunter ist das Barnimer Quartett Preussen, Union Klosterfelde und beide Bernauer Mannschaften von Einheit und FSV sowie Titelverteidiger Eisenhüttenstadt. Komplettiert wird das Feld vom Angermünder FC aus der Landesklasse Nord, die im vorigen Jahr keinesfalls zum Kanonenfutter der Favoriten wurden. Im Gegenteil, souverän gewannen sie ihre Vorrundengruppe, ließen dabei Preussen, den FC Strausberg und Klosterfelde hinter sich. Erst im Halbfinale mussten sie sich dem späteren Cup-Sieger Eisenhüttenstadt geschlagen geben und im Spiel um Platz 3 gaben sie nach Elfmeterschießen dem FSV Bernau mit 7:6 das Nachsehen.

Zur Wiederauflage des letztmaligen Finals zwischen Eisenhüttenstadt und Strausberg kommt es jetzt schon in der Vorrundengruppe B. Ein erneutes Aufeinandertreffen im Endspiel, das für 22 Uhr erwartet wird, ist trotzdem möglich, jedoch werden sich in der Gruppe Klosterfelde und Einheit Bernau im Kampf um die Finalrundenplätze nicht kampflos ergeben.

"Heiß auf den Pott"

Der Vorjahresdritte und Gewinner des Bürgermeisterpokals FSV Bernau trifft in der Gruppe A auf Gastgeber Preussen, Angermünde und der U 19 von Union. Eine andere Mannschaft als beim Triumph um den Bürgermeisterpokal kündigte Trainer Matthias Schönknecht an. Trotzdem sind seine Jungs "heiß auf den Pott".

Beliebt ist das Eberswalder Turnier neben dem sportlichen Aspekt, weil den Gewinnern lukrative Prämien winken. Der Turniersieger bekommt 1000 Euro, der Zweite 600 Euro, der Dritte 300 Euro und selbst der Viertplatzierte hat bei den 100 Euro die Fahrtkosten wieder reingeholt.

Die jeweils besten Torhüter, Spieler und Torschützen bekommen neben den kleinen Pokalen auch technisches Gerät vom Turniersponsor arxes-tolina. Im vorigen Jahr waren das aktuelle Handys und Tablets. Ähnliche Preise gibt es auch bei der Tombola zu gewinnen, an der jeder Besucher mit gültiger Eintrittskarte automatisch teilnimmt.

Für das Turnier heute Abend verlost die Märkische Oderzeitung 4x2 Freikarten. Einfach zwischen 11.00 und 11.10 Uhr unter der Telefonnummer 03334 202950 anrufen. Die ersten vier Anrufer haben gewonnen. Die Karten sind dann namentlich an der Abendkasse hinterlegt.