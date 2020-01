Edgar Nemschok

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Es ist eine Tradition geworden, dass sich die ehemalige Handballmannschaft von Trainer Jürgen Behrens einmal im Jahr trifft. "Unter dem Namen Jürgen kennt mich eigentlich kaum jemand. Da ich am 6. Dezember geboren wurde, also am Nikolaustag, bekam ich schon früh den Spitznamen Niki. Alle, die mich kennen, sagen Niki zu mir, und auch als ich noch im Berufsleben stand, sprach mich jeder so an." 2019 war für ihn ein besonderes Jahr, denn er feierte seinen 75. Geburtstag.

Behrens hatte den Beruf eines Traktoristen erlernt und war später Berufskraftfahrer – genauer: Er fuhr Taxi und einen Linienbus. "Ja, ich kenne, wenn man so will, jeden Baum und jeden Stein in unserer Region", sagt er mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Diesen Beruf übte er mit Leidenschaft aus. "Ich habe so viele Menschen gefahren und zahlreiche Geschichten von ihnen gehört. Wahrscheinlich könnte ich damit ein Buch füllen."

Noch größer ist aber seine Leidenschaft für den Sport. "Mein Sportlehrer in der Schule, Rudi Herrmann, war ein Handballverrückter und durch ihn kam ich auch zum Handball. Damals spielten wir noch auf einem Großfeld, denn Hallen gab es früher ja nicht, so wie wir es heute kennen." Seit dem zehnten Lebensjahr warf er den kleinen Ball und versuchte, Tore für seine Mannschaft zu erzielen.

Behrens erinnert sich, dass sie bei Wind und Wetter Handball gespielt haben und das damals, wie im Fußball, mit elf Spielern. Bis zum 52. Lebensjahr war er selber aktiv und spielte vor allem als Linksaußen oder als sogenannter Spielmacher oder Aufbauspieler. Auch wenn er heute ein großer Fan vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist, seine Leidenschaft für den Handballsport ist geblieben.

Als Linksaußen unterwegs

Behrens spielte später im Männerteam der TSG und hat bis heute nicht vergessen, wie er "mit seinen Jungs" im Jahr 1965 den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hatte. "Das war eine Feier!", erinnert er sich noch heute gern. "Aber das war früher sowieso anders. Der Zusammenhalt war viel größer. Und egal, ob wir gewonnen oder verloren hatten, wir haben gemeinsam gefeiert oder getrauert. Wenn ich das heute sehe, wie Spieler sofort nach dem Match das Vereinsgelände verlassen, nein, so was gab es bei uns nicht."

Was es in Fredersdorf nicht gab, war ein Frauenteam. "Ich hatte sowieso vor, eine Mannschaft in meinem Verein als Trainer zu übernehmen. Als die Vereinsführung entschied, eine Frauenmannschaft zu melden und aufzubauen, übergab man mir die Verantwortung", erinnert er sich. "Natürlich gab es anfängliche Schwierigkeiten, aber das Team fand sich erstaunlich schnell zusammen und wir hatten erste Erfolge. Die Mannschaft wurde auch gut angenommen und wir hatten eine große Fangemeinde." Die Heimspiele wurden in der Traglufthalle im heutigen Sport- und Erholungspark von Strausberg ausgetragen.

Aufstieg durfte nicht sein

Seit 1981 spielten die Fredersdorfer auf Landesebene und wurden nach der Saison 1983/84 Bezirksmeister. Und es wurde nach der Saison richtig heikel, denn nun ging es in den Aufstiegsspielen gegen Wismar darum, in der neuen Saison in der DDR-Liga spielen zu dürfen. Vor vielen Zuschauern fand die Partie statt und: "Wir waren richtig gut", sagt Behrens heute. "Wir mussten verlieren, weil ein Dorfverein irgendwie keinen Platz in der Liga haben sollte. Außerdem hatte der Verein auch gar kein Geld für dieses Abenteuer." Spielerinnen wie Karin Seibt, Roswita Lau, Kerstin Schulz oder Doris Görwitz bleiben unvergessen.

Einen Knick bekam der Fredersdorfer Handball mit der politischen Wende in Deutschland. Spielerinnen wurden abgeworben oder versuchten, bei Berliner Vereinen erfolgreich zu sein. Die Euphorie um den Fredersdorfer Frauen-Handball nahm in den folgenden Jahren deutlich ab. "Aber Frauen-Handball hat ja leider heute auch keinen Stellenwert mehr. Das sieht man auf nationaler und auch auf internationaler Ebene deutlich", sagt Behrens, der bis 1993 Abteilungsleiter bei der heutigen TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf war. So bleibt mehr oder weniger die Erinnerung.

Ein Großteil der Meistermannschaft von damals wird sich auch in diesem Jahr wieder treffen. Dabei werden sie dann erneut über die "gute alte Zeit" reden und ganz bestimmt auch über einige Anekdoten aus ihrer Jugend lachen.

Behrens selbst hält sich fit und ist ständig mit dem Rad unterwegs. Er genießt jetzt den Ruhestand mit seiner Gattin Bärbel.