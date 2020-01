Renee Freyer

Fürstenwalde Das neue Wettkampf-Jahr kann kommen. Nach der Weihnachts- und Jahreswechselpause beginnen die Sportler des Box-Clubs Fürstenwalde gleich mit den Vorbereitungen auf die Turniere in Berlin, Oschatz und Cottbus sowie die im März folgenden Landesmeisterschaften in Eisenhüttenstadt.

Und die neuen Herausforderungen können die Boxer mit viel Rückenwind angehen, denn 2019 war das erfolgreichste Jahr des Clubs. "Die Saisonbilanz motiviert uns, trotz aller Schwierigkeiten, zu hohen Leistungen", sagt Vereins-Chef und Trainer Renee Freyer. Viele Siege konnten bei den Kampftagen und Turnieren in Berlin, Oschatz, Cottbus, Zittau, Leipzig, Rosswein, Zehdenick und Frankfurt (Oder) erkämpft werden. "Auf Grund einer konstanten und guten Kinder- und Jugendarbeit wurden wir erfolgreichstes Team bei den Landesmeisterschaften mit 15 Titeln und acht Vizemeistern", sagt Freyer.

Erfolgreich starteten die Fürstenwalder auch in den Brandenburg-Auswahlen. So erkämpften Ilja Schmitko und Achmed Akhmadov Turniersiege beim Internationalen Ostsee-Pokal der U 15 in Stralsund. Auch die zweiten Plätze von Marcel Beck, Fabrice Böhme und Alex Lich bei diesem stark besetzten Turnier waren Achtungserfolge für weitere Einsätze in der Brandenburg-Staffel. Alex Lich siegte beim Länderkampf Deutschland gegen Irland in Saalfeld. Fenja Sturzenbecher und Moussa Kassab gewannen das Internationale Turnier der Olympischen Hoffnung des Nordens in Neubrandenburg. Silber holte bei dieser hochkarätigen Veranstaltung Timmy Böhme.

Sechs DM-Medaillen

"Bei den deutschen Meisterschaften konnten wir eine noch nie so erfolgreiche Bilanz ziehen wie im vergangenen Jahr", erklärt Freyer. Bei der U-15-DM in Lindow wurde Achmed Akhmadov Deutscher Meister. Silber gewannen Fabi Böhme und Alex Lich, Bronze holte Sophie Schmidt. Erstmals betreute auch André Schumacher in Brandenburgs Trainerteam die Landes-Auswahl. Mit Medaillen kehrte auch Trainer Freyer von den deutschen Meisterschaften der Altersklasse U 17 aus Binz zurück. Die an der Frankfurter Sportschule trainierende Fürstenwalderin Fenja Sturzenbecher erkämpfte ihren dritten Meistertitel in Folge. Moussa Kassab gewann Silber.

Mit einem weinenden und lachenden Auge delegierte der Club zum Schuljahresbeginn gleich drei Aktive an die Sportschule in Frankfurt. "Bleibt zu hoffen, dass Marcel Beck, Ilja Schmitko und Achmed Akhmadov sich ihre Wünsche und Ziele erfüllen können", sagt Trainer Freyer.

Nach kontinuierlicher und fleißiger Vereinsarbeit, gerade nach dem Trainingsstättenumbau im Jahr 2014 im Rahmen eines Projektes ("96 Stunden" vom RBB), "konnten wir jetzt vier, fünf Jahre später die Früchte ernten", sagt André Schumacher.

Aufgaben auf mehr Schultern

Mit einer neuen beruflichen Herausforderung von Trainer Freyer, der als Lehrer an einer Fürstenwalder Oberschule tätig ist, haben sich die ehrenamtlichen Aufgaben auf mehrere Vereinsmitglieder verteilt. Trotz anfänglicher Probleme wie Trainings- und Wettkampfabsicherung, Nachwuchssichtung an Grundschulen oder schriftliche Abhandlungen konnten diese Abläufe durch die Aufgabenverteilung kompensiert und stabilisiert werden. "Auch die Bereitschaft der Eltern, ihre Kinder bei der Freizeitaktivität zu unterstützen, ist in diesem Jahr viel besser geworden", erklärt BC-Vorstandsmitglied Anika Bergel.

Und Freyer ist sich mit seinem Trainerkollegen Schumacher einig: "Wenn wir gemeinsam weiter so an einem Strang ziehen, werden wir künftig ähnliche Erfolge erzielen und noch viel Spaß im Ehrenamt haben."