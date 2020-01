Rainer Fehlberg

Ortsmarke Einer der wohl größten Coups des vergangenen Jahres im uckermärkischen Sport gelang den Billardspezialisten. Noch Anfang 2019 war keine Rede davon (zumindest bei Außenstehenden), dass es zur Gründung eines ganz neuen "Teams Uckermark" kommen würde. Ziemlich im Stillen fanden sich Spieler aus Gerswalde und Templin, Boitzenburg und Greiffenberg zusammen, um dieses BTU-Team ins Leben zu rufen – auf der Suche nach neuen Herausforderungen.

Halbfinale im Pokal erreicht

Die Gerswalder Wolfgang Klaffki, Marco Rieger und Matthias Schauseil, Templins Sven Borde, Wieland Heide und Ralf Meden sowie der Boitzenburger Helmut Zöphel und Greiffenbergs Frank Westphal spielen nun seit Herbst in der Kreisliga Barnim gegen neue Kontrahenten und natürlich an unbekannten Tischen mit.

Die Wege zu den Spielstätten sind weiter, viel weiter geworden. Aber sportlich lief es grandios. Zum Ende der ersten Halbserie lässt sich mit Fug und Recht behaupten: Das "Experiment BTU" ist voll und ganz aufgegangen. Die Doppelbelastung der Spieler wurde – wenn auch nicht immer ganz einfach – gemeistert, die Mitspieler der Uckermark-Liga unterstützten das Projekt mit einigen Spielverlegungen. Die Stimmung im Team ist hervorragend, man trieb sich untereinander zu immer besseren Leistungen an. Die Umsetzung der landesweit betriebenen 4+1-Regel führte einmal sogar dazu, dass großartige 240 Punkte zum Streichresultat wurden. Eine Leistungsexplosion mit bisher wirklich einzigartigen Ergebnissen. So beendeten die Uckermärker die Hinrunde der Barnimliga ungeschlagen mit 20:0 Punkten. Der BSV Sophienstädt III, der gegen BTU daheim verlor, ist mit 18:2 auf dem zweiten Platz.

Drei uckermärkische Spieler führen die Einzel-Rangliste an: Westphal, Schauseil und Klaffki. Und im Kreispokal erreichte BTU die "Final-Four"-Runde.

Das letzte Kapitel der noch recht kurzen Erfolgsgeschichte wurde unmittelbar vor Weihnachten geschrieben. Zum Ligaspiel kamen die Aktiven des SSC Eberswalde in die Gerswalder Spielstätte und forderten dem BTU-Team einiges ab. Denen merkte man nun an, dass die Saison doch schon gezehrt hatte. Zwar war der Sieg (927:859) der BTUler ungefährdet, aber so die ganz großen Resultate wollten diesmal nicht mehr gelingen. Einzig der erfahrene Matthias Schauseil wusste mit seinen 242 Zählern völlig zu überzeugen.

Rückrunde ist gestartet

Trotzdem gilt für das Billardteam Uckermark: Ende gut – alles gut! Die Premiere als neues Team ist blendend ausgefallen. Wolfgang Klaffki kümmert sich hervorragend um die neuen logistischen und organisatorischen Herausforderungen. Am gestrigen Abend (nach Redaktionsschluss) startete die Rückrunde daheim gegen Nordend Eberswalde II (9.).