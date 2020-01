Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Neben den Live-Übertragungen aus dem Royal Opera House London zeigt das Schwedter FilmforUM jeweils am 4. Januar und am 5. Januar 2020 "André Rieu: 70 Jahre – Ein Feuerwerk der Musik”.

Der legendäre Violinist André Rieu feiert seinen 70. Geburtstag mit einem einmaligen Konzert in etwa 300 Kinos in Deutschland und Österreich. Dabei feiert er mit seinem Publikum seine unglaubliche Karriere. "André Rieu: 70 Jahre – Ein Feuerwerk der Musik” nimmt das Publikum mit auf eine Reise zu den spektakulärsten Auftritten des Walzerkönigs.

Mit seinem Johann Strauss Orchester spielt der Maestro einige seiner bekanntesten Stücke an den schönsten Plätzen auf der ganzen Welt, darunter Schloss Schönbrunn in Wien, die Radio City Music Hall in New York und das Krönungskonzert in Amsterdam. Dazu gibt es viele unveröffentlichte Aufnahmen von seiner letzten Welttournee. Er hat sie selbst ausgewählt.

Das Publikum kann auf ungewöhnliche Art das neue Jahr beginnen, kann bequem im Kino Platz nehmen und in Bildern auf der großen Leinwand die Musik des Walzerkönigs genießen.

Die Karten kosten pro Person jeweils 19 Euro, Beginn beider Vorstellungen ist um 17 Uhr.