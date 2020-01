MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Zum sechsten Neujahrsempfang "für Fürstenwalder von Fürstenwaldern" lädt Initiator Siegmar Burdag am Mittwoch, von 11 bis 14 Uhr, in den großen Saal des Alten Rathauses ein.

Dank der Spendenbereitschaft der Bevölkerung und des Engagements zahlreicher Helfer konnten beim letztjährigen Empfang rund 90 Gäste, etwa bedürftige Bürger und Obdachlose, an einen Tisch gebracht werden, teilt Burdag mit. Angesichts eines hohen Anteils an Bedürftigen in Fürstenwalde und Umgebung hoffe er aber auf eine "stetige Steigerung" der Gästezahlen. Mit bis zu 140 Personen, die mit einem Drei-Gänge-Menü bewirtet werden sollen, rechnet Burdag am Mittwoch. Welche Speisen serviert werden, stehe noch nicht fest. Da auch mit Menschen aus Syrien und afrikanischen Ländern gerechnet werden kann, kündigt Burdag ein "multikulturelles Essen" an.

Fest steht, dass die Fürstenwalder Stadtmusikanten für Unterhaltung sorgen werden. Angekündigt sind außerdem verschiedene Kulturschaffende der Stadt, die zur Gestaltung des Tages beitragen werden.

Weiterhin werden Spenden entgegen genommen, mit denen die von sozialen Trägern, Vereinen und diversen Institutionen organisierten Stunden der Begegnung unterstützt werden. Willkommen sind auch Vorschläge zur künstlerischen Mitgestaltung des Neujahrsempfangs.

Kontakt und weitere Infos per E-Mail siegmarburdag61@gmail.com oder Telefon 0172 5289305. l