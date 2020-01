Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Nachdem die zehnten Aequinox Musiktage im vergangenen Jahr mit fast 2 000 Besuchern ein großer Erfolg waren, geht das Festival im März in die elfte Runde. Wolfgang Katschner, Gründer der Lautten Compagney und künstlerischer Leiter der Konzertreihe zur Tag- und Nachtgleiche, hat erneut ein vielfältiges Programm für das Wochenende vom 20. bis 22. März zusammengestellt. "Wir knüpfen an die vergangenen zehn Jahre an, setzen aber neue Akzente."

So wird es erstmals seit 2010 ein Aequinox-Konzert in der frisch renovierten St. Laurentiuskirche in Rheinsberg geben. Am 21. März um 15 Uhr tritt der Staats- und Domchor Berlin mit geistlicher Vokalmusik auf. Der Knabenchor, der in diesem Jahr seinen 555. Geburtstag feiert, stelle die "spröde" Komposition der "Matthäuspassion" von Heinrich Schütz durch weitere Stücke, darunter Motetten aus Frankreich, in den Kontext seiner Zeit, erklärt Fachmann Katschner.

Ein anderes musikalisches Genre erwartet die Besucher im Kornspeicher Neumühle in Alt-Ruppin. Dort wird am 21. und 22. März jeweils um 11 Uhr "Lo Speziale/Der Apotheker", eine Opera Buffa von Joseph Haydn, aufgeführt, die für acht Musiker umgeschrieben wurde. "Es ist ein extrem passender Ort, das Stück ist wie für diesen Raum geschrieben", so Katschner, der die Produktion auch schon in Valetta auf Malta aufgeführt hat. "Das Stück ist super fluffig und die Besetzung eingespielt." Der Inhalt des humorvollen Stückes ist schnell beschrieben: Alle haben ein Auge auf die Frau des Apothekers geworfen, was zu einigen Verwirrungen führt. Das Stück, aufgeführt in historischer Spielweise mit barocken Kostümen, handele von einer wahren "Betrugsblase", sagt Katschner. "Wir haben sehr gute, junge Sänger, und die Zuschauer sitzen ganz dicht dran."

Spirituelles zur Eröffnung

Eröffnet werden die Musiktage am Freitag, 20. März, um 19.30 Uhr mit spirituellen Klängen in der Klosterkirche Neuruppin. Das Ensemble Amarcord, das durch weitere Sänger zu einem Mini-Chor und somit zu Amarcordplus wird, präsentiert gemeinsam mit der gastgebenden Lautten Compagney Berlin die Passionsmusik "Membra Jesu Nostri" von Dietrich Buxtehude. "Es ist ein sinnliches Werk", so Katschner. Musik über die Epochen hinweg, vom Barock bis zur Moderne, erwartet die Zuhörer beim Nachtkonzert am 20. März um 22 Uhr in der Siechenhauskapelle. "Es ist ein schöner Kontrast zur Eröffnung", freut sich der Musiker. Die Violinistin Birgit Schnurpfeil und der Marimbaphon-Spieler Ivo Nitschke lassen bei ihrer "Klangzeitreise" auch verschiedene Klangfarben aufeinander treffen.

"50 Shades of Purcell" lautet der "reißerische" Titel des Konzertes am Samstagabend in der Pfarrkirche Neuruppin. Es ist eine Premiere, für die Werke des britischen Komponisten Henry Purcell für Saxophon und Orchester arrangiert wurden. Stargast ist Asya Fateyeva, eine klassisch ausgebildete Musikerin, die mit ihrem Instrument quasi die Rolle der Sängerin übernimmt. "Jung" und "erfrischend" beschreibt Wolfgang Katschner den zu erwartenden Hörgenuss. "Es ist attraktiv in jeder Hinsicht."

Stargast zum Abschluss

Attraktiv ist auch der Gast des Abschlusskonzertes "Timeless", in dem Musik des italienischen Komponisten Tarquinio Merula, ein Zeitgenosse Monteverdis, mit der Minimal-Musik von Philip Glass kombiniert wird. 2010 gab es für dieses Programm sogar den Echo Klassik. Der Schauspieler Christian Berkel wird in dieses sphärische Klangerlebnis den Gedichtzyklus "Die Geschichte der Wolken" von Magnus Enzensberger einweben. "Ich mag ihn sehr und bin froh, dass er zugesagt hat", so Katschner über Berkel, der die Musiktage mit diesem Konzert am Sonntag, 22. März, um 16 Uhr beschließen wird.