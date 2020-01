Marco Marschall

Eberswalde Zirka fünf bis sechs Liter Blut fließen durch den menschlichen Körper. Insgesamt hundert Liter sind bereits aus der Armbeuge des Eberswalders Michael Weihrauch geflossen. Zu Wochenbeginn steht der 69-Jährige wieder in der Schlange im Plenarsaal des Paul-Wunderlich-Hauses. Erneut will er 500 Milliliter des lebensrettenden Saftes spenden. Den Fragebogen dafür kann er bereits im Schlaf ausfüllen. Bevor die Kanüle seine Armbeuge berührt, bekommt der Routinier von einer der DRK-Schwestern eine Flasche halbtrockenen Sekt überreicht. Denn Michael Weihrauch wird gleich zum 200. Mal Blut spenden.

1968 fing alles an

Er freut sich über die Anerkennung. "Das ist schon etwas Besonderes. Das erreichen nicht viele", sagt Sabrina Lehmann, beim Deutschen Roten Kreuz Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Jemand mit einer höheren Spendenzahl ist ihr tatsächlich auch nicht bekannt. Nur wer sich regelmäßig anzapfen lässt und früh genug angefangen hat, käme auf einen derart hohen Wert. Sechs Mal im Jahr dürfen Männer Blut spenden, Frauen aufgrund der Periode und einer geringeren Blutmenge vier Mal.

Genau am 13. Dezember 1968 fing für den Eberswalder alles an. Damals noch in Ost-Berlin spendete er zum ersten Mal Blut und ging von da an regelmäßig zu den Terminen. "Früher des Geldes wegen", gesteht er. 45 DDR-Mark habe es damals gegeben. "Ich wollte eben auch mal in die Disko gehen", sagt er. Beim Termin zu Wochenbeginn im Paul-Wunderlich-Haus gibt es für jeden Spender wahlweise eine Tragetasche oder eine Thermoskanne sowie einen Fünf-Euro-Gutschein vom Café Gustav gleich um die Ecke.

Weihrauch entscheidet sich für die Thermoskanne. Die Tasche hat er schon. Außerdem sei die Kanne sehr praktisch, um beim Ostseespaziergang den Glühwein warm zu halten. Den Eberswalder zieht es zum Jahreswechsel an die Küste. Der Termin für die 200. Spende ist ihm so wichtig, dass er die Fahrt nach Norden sogar ein wenig nach hinten verschoben hat. Nicht wegen Gutschein und Kanne. Heute und schon viele Jahre sind es andere Beweggründe, wegen denen Michael Weihrauch spendet. "Vielleicht brauche ich es selber mal", sagt er.

Termine im neuen Jahr

Nach der Anmeldung gibt es für ihn, wie für jeden der hundert erwarteten Spender, einen Check-up im Saal. Die Temperatur wird gemessen. Wer die 38 Grad überschreitet, muss wieder nach Hause. Außerdem muss der Hämoglobinwert stimmen. Der wird mit einem kurzen Pieks in den Finger ermittelt. Anschließend muss Michael Weihrauch eine Etage hoch zum Arzt, der ihm für diesen Tag die Spendefähigkeit bescheinigt. Erst dann geht es auf die Liege.

"Alles in Ordnung?", fragt Schwester Martina Lutz während der Entnahme, bei der der lebensrettende Saft im Beutel auf einer speziellen Vorrichtung stetig auf und ab wippt. Durch einen Schlauch fließt er aus dem Arm. Bisher, so sagt der Spender, habe er die Prozedur immer gut vertragen, merke eigentlich gar nichts. Und er sei auch immer fit genug gewesen, um zu spenden. Nur einmal, nach einem Urlaub in Vietnam habe er ein halbes Jahr pausieren müssen. Krankheiten beugt der frühere Sportlehrer, der bei Empor Eberswalde Handball gespielt hat, mit regelmäßiger körperlicher Betätigung vor. "Zweimal die Woche Fitnessstudio, Sauna und Schwimmhalle", zählt er auf. "Um das bisschen, was da ist, zu halten."

Und so wird der Rentner auch bei einem der nächsten Spendentermine dabei sein. Bis einen Tag vor dem 73. Geburtstag ist das möglich. Im Paul-Wunderlich-Haus bietet sich die Gelegenheit am 28. Januar, von 14 bis 18 Uhr, und einen Monat später, am 25. Februar, zur gleichen Zeit. Bei der Vivatas in Eberswalde, Lichterfelder Straße 1 bis 4, gibt es bereits am 15. Januar von 14 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sowie am 14. Februar von 9 bis 12 Uhr im Behördenzentrum in der Tramper Chaussee. "Macht’s! Es tut nicht weh", sagt Michael Weihrauch.