Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die orthopädische Praxis von Dr. Frank-Detlef Joseph in der Berliner Straße 72 in Angermünde wird auch in Zukunft erste Anlaufstelle für Patienten sein. Der Facharzt, der am Heiligen Abend seinen 65. Geburtstag feierte, wird dennoch weiterhin Sprechstunden durchführen. Seine Praxis wird ab sofort durch die Asklepios MVZ Brandenburg GmbH betrieben. Standort und Personal bleiben erhalten. Für den gestandenen Mediziner und sein Team ein Geschenk und eine Sicherheit zugleich.

Damit ändert sich für die 1200 Patienten, die hier im Quartal betreut werden, fast gar nichts. Die Praxis wird in 25 Stunden pro Woche Sprechzeiten anbieten, und zwar montags bis donnerstags von 7 bis 12.30 Uhr und Montagnachmittag von 13.30 bis 16.30 Uhr. Morgens steht die erste Stunde nach wie vor Schmerzpatienten zur Verfügung. Falle Dr. Joseph gesundheitsbedingt aus, decken andere Fachärzte die Sprechstunden ab.