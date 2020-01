BRAWO

Brandenburg an der Havel Der Lions Club Brandenburg an der Havel unterstützt den Verein Hilfe für Kinder aus Mogilew e.V., der auch im Jahr 2020 zehn weißrussische Kinder, nebst Arzt und Dolmetscher, für drei Wochen ins Havelland einladen wird – als Kuraufenthalt zur weiteren Genesung von ihren zum Teil schweren Erkrankungen. Nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl (1986) sind noch heute in der Region um Mogilew in Weißrussland die Spätfolgen, wie erhöhte Anzahl von Krebserkrankungen bei Kindern und noch immer verseuchte, nicht nutzbare Anbauflächen, vorhanden. Diese Lebenssituation stellt eine hohe Belastung für die betroffenen Familien in physiologischer und psychologischer Hinsicht dar. Die ins Havelland eingeladenen Kinder kommen aus sozial schwachen Familien, sollen sich hier aktiv erholen können, während die Familien zuhause etwas entlastet werden. Mit einer finanziellen Unterstützung von 1000 Euro macht der Lions Club Brandenburg den Weg für einen Aufenthalt der Kinder im Jahr 2020 im schönen Havelland frei.