Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Vor allem bei den Sommerfesten sei jedes Mal das Gleiche zu beobachten, sagt Viktor Jede, der Vorsitzende des 50 Mitglieder zählenden Stadtteilvereines. "Da ist der Platz ab 15 Uhr fest in der Hand der Älteren, die sich zu einem Becher Kaffee ein Stück Kuchen schmecken lassen und die Gespräche mit den neben ihnen Sitzenden genießen", betont er. Es sei ja das Ziel des Vereines, für alle Generationen da zu sein. Doch außerhalb der Sommerfeste sei es eher schwieriger, die Senioren zu erreichen. Dies soll sich durch die jetzt vereinbarte engere Zusammenarbeit mit der Pflegedienstleitung der Tagespflege im Waldhaus ändern.

"Nicht nur der Vorsitzende des Stadtteilvereins, auch viele der Mitglieder sind hervorragend in Finow vernetzt", erklärt Johanna Beier, die in der von der Kinder-, Jugend- und Seniorenhilfe in Buckow gGmbH getragenen und im Waldhaus an der Schönholzer Straße 12 untergebrachten Stätte als Pflegedienstleiterin arbeitet. Von den Kontakten der Stadtteilverein-Aktivisten weit über Finow hinaus solle auch die Tagespflege profitieren, die erst im Frühsommer vorigen Jahres aus der Taufe gehoben wurde und deren Auslastung noch zu wünschen übrig lasse.

Im Kerngeschäft, in der eigentlichen Tagespflege, können zwölf Hilfsbedürftige vier Stunden pro Tag versorgt werden. Die alltagsunterstützenden Angebote entlasten die Angehörigen – und erleichtern und verschönern das Leben der zumeist zwischen 80 und 90 Jahre alten Besucher, die zum Beispiel begleitete Ausflüge unternehmen, kulturelle Veranstaltungen besuchen, backen, kochen und essen. "Wir betreuen unsere Gäste nicht nur, wir fördern sie zudem in jeder Hinsicht", betont Johanna Beier.

Offener Mittagstisch

Die Tagespflege im Waldhaus unterhält einen eigenen Hol- und Bring-Dienst.

Und es wird montags bis freitags von 11.30 bis 13 Uhr ein Mittagstisch angeboten, der jedem Interessierten offen steht. Die Portion kostet 4,50 Euro. Ab diesem Jahr können die Mahlzeiten, in Assietten verpackt, für einen Aufpreis von 50 Cent mit nach Hause genommen werden.