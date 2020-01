Klaus Rosigkeit

Schwedt Am Neujahrstag folgten 42 Mitglieder und Gäste dem Aufruf des SSV PCK Schwedt, Abteilung Wandern, zu einer Wanderung durch Schwedt und Umgebung. Um 13 Uhr wurden die – nach der Silvesterfeier schon wieder munteren – Teilnehmer von Wanderleiterin Bathilde Käubler herzlich begrüßt. Man wünschte sich gegenseitig alles Gute für das Jahr 2020, vor allem Gesundheit – und dass das Jahr so weiter geht, wie es sportlich mit dieser Aktivität am ersten Tag begann.

Die Wandergruppe setzte sich bei Sonnenschein und ein paar Grad über Null gut gelaunt in Bewegung. Der Weg führte an den Uckermärkischen Bühnen vorbei, am Kanal entlang zum Bollwerk, weiter ging es über die Stadtbrücke zum Schöpfwerk und über die Schöpfwerkbrücke am Kanal entlang wieder in die Stadt zurück.

40. Jahr der Abteilung

Einige Teilnehmer kehrten dann zum Abschluss noch in die Gaststätte "Zum Splitter" ein – bei Kaffee und Kuchen, aber auch anderen Getränken ließ die Gruppe den ersten Wandertag im Jahr gemütlich ausklingen. Einhellig herrschte die Meinung, dass es ein schöner Rundgang durch die schöne Nationalparkstadt war.

Nun werden in den bevorstehenden Wochen im 40. Jahr der Gründung der Abteilung Wandern noch viele Aktivitäten folgen – es wäre schön, wenn viele Schwedter und Gäste den Aufrufen folgen würden, sich in der Natur mehr zu bewegen.