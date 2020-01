Stephan Dreyse

Neuenhagen "Das Wetter spielt schon mal mit", freute sich Anne Zimmermann, Vorsitzende des Fördervereins der Kita "Frohsinn", und erinnerte an den verregneten Neujahrstag 2019. Während die Gemeindeverwaltung einlädt, kümmern sich die Mitglieder des Fördervereins um die Organisation bei Gegrilltem, Glühwein, Punsch und kleinem Programm.

Seit knapp sechs Jahren sorgt DJ Sylvio Hayden für die musikalische Umrahmung. Er erhielt dieses Jahr erstmals Unterstützung vom Gymnasium. Mitglieder der Bläserklasse aus der achten Jahrgangsstufe eröffneten den Reigen, gefolgt von Vertretern der Musik-AG.

Doch zunächst begrüßte Bürgermeister Ansgar Scharnke die Gäste im gut gefüllten Theatron am Rathaus. Von einer schönen Tradition, wie dem Silvesterlauf, sprach er und ergänzte: "Es ist ein gutes Zeichen für eine lebendige Gemeinde, wenn Menschen viel gemeinsam tun."

Für das neue Jahr mit Herausforderungen sieht der Bürgermeister die Gemeinde "gut aufgestellt". Eine "nie dagewesene Zahl an Bauanträgen und -genehmigungen" spreche für anhaltenden Zuzug und Attraktivität. Dass teils noch die Hähne krähten, alles nicht so anonym wie in der Großstadt sei und der Ort ein grünes Gesicht habe, seien Dinge, für die auch künftig gekämpft werden müsse, beschwor Scharnke. Mit Blick auf seinen Hoppegartener Amtskollegen Sven Siebert, der sich unter den Gästen befand, unterstrich Scharnke, dass alle zusammenarbeiten sollten.

Premiere für Bigband-Klasse

Die jungen Musiker der Bigband-Klasse "Big Bang" gaben anschließend mit einem Mix aus Rock, modernen Klängen und Klassikern den Ton an. Seit etwa anderthalb Jahren spielen die Schüler zusammen – nun erstmals zum Neujahrstreff. Anschließend übernahmen Schüler der Musik-AG und DJ Hayden.

Vor allem der Schornsteinfeger, dessen Berührung dem Glauben nach Glück bringen soll, war unter den Besuchern gern gesehen. Elvis Tanneberger in seiner angestammten Kluft brachte den Gästen neben einem begehrten Fotomotiv auch zahlreiche süße Glücksbringer mit. Seit etwa fünf Jahren ist er beim Traditionstreff dabei. Angesichts der bei klarem Himmel rasch sinkenden Temperaturen waren warmer Punsch oder Glühwein und ein Plätzchen an der Feuerschale später immer begehrter.