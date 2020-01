MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Zu seinem traditionellen Neujahrskonzert lädt das Kammerorchester Fürstenwalde am Sonntag, um 16 Uhr, in den Dom Sankt Marien ein. Unter der Leitung von Cornelius During werden dann zum Beispiel Werke von Vivaldi, Strauß und Holst erklingen.

Zudem freut sich das Ensemble auf solistische Darbietungen zweier Schüler der Kreismusikschule – Karoline Kutzke und Jonathan Bollow werden ein Vivaldi-Konzert in g-Moll für zwei Celli spielen.