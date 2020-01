red

Frankfurt (Oder) Zu Jahresbeginn öffnen wieder viele Schule ihre Türen. Den Auftakt macht am 9. Januar die Grundschule Am Botanischen Garten in der Bergstraße, und zwar erstmalig bei laufendem Schulbetrieb. Von 8.30 bis 11.30 Uhr haben dann auch die angrenzenden Horte Nordlicht und Matroschka geöffnet. Die Grundschule ist sport- und medienorientiert, bietet ein offenes Ganztagsprogramm, ist Schule für Gemeinsames Lernen und Unesco-Projektschule. Schülerlotsen begleiten Gäste bei der Besichtigung des Schulgeländes, des Schulhauses und der Turnhalle. Eltern und Kinder können den Unterricht in allen Jahrgangsstufen besuchen. Um 8.30 Uhr, 9.30 und 10.30 Uhr bieten Schul- und Hortleitung zudem Informationsveranstaltungen an.