Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Der Biber tobt sich in Neuzelle so richtig aus. Am Klosterteich wird vor seinen Aktivitäten zwar schon seit längerem per Schild gewarnt, nun aber ist tatsächlich eine gefährliche Stolperfalle mitten auf dem Rundweg entstanden. Ein richtig tiefes Loch klafft dort. Unbekannte haben dieses mit einem Stock und einer weißen Tüte als Signalflagge provisorisch gesichert. Und nur wenige Meter weiter ist ein Gang zu sehen, der auf der Rasenfläche in einem ebenfalls riesigen Loch endet. Der Uferbereich und der Rundweg befinden sich im Eigentum der Gemeinde Neuzelle. Der Teich selbst gehört der Stiftung Stift Neuzelle, die das Gewässer aber verpachtet hat.

Doch der Uferbereich ist nicht die einzige kritische Stelle, was den Biber angeht. Auch im Bereich des Spielplatzes leistet dieser ganze Arbeit. Mehrere Bäume hat der Nager dort bereits gefällt. Andere sind angenagt. Nur der privaten Initiative eines Bewohners ist es zu verdanken, dass es in dem Bereich nicht täglich Überschwemmungen durch die Dorche gibt. Denn der Baumeister errichtet im Rekordtempo einen Damm nach dem anderen – aus abgenagten Hölzern.