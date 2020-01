Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Im Keller der Kapelle auf dem Grünheider Waldfriedhof hängen seit Kurzem zehn Holzbetonklumpen, die Fledermäusen künftig als Winterquartier dienen sollen. Als Rudolf Herta und Eberhard Rüdiger sie angebracht haben, war ihnen ein Braunes Langohr zuvorgekommen. Es klemmte in der Kante von Decke und Wand und ließ sich auch von dem geschäftigen Treiben der beiden Männer nicht stören.

Verhaltensweisen und Vorlieben

"Optimal für sie ist ein Bauch-Rücken-Kontakt, den sie als Schutz empfinden", erläutert Herta. Der Finkensteiner befasst sich seit Jahrzehnten mit den Nachtschwärmern, kennt ihre Verhaltensweisen und Vorlieben. Deshalb hat er die Form der Quartiere entwickelt. Ihre Oberfläche ist grob, auf der der Wand zugewandten Rückseite befindet sich ein kleiner Hohlraum. Die hölzerne Kellertür wurde mit einem Einflugloch versehen. "Jetzt brauchen wir etwas Geduld, bis die Fledermäuse das neue Ersatzquartier annehmen." In Kagel auf dem Friedhof habe es jedenfalls geklappt.

In den Grünheider Ortsteilen gibt es mehrere Angebote für die geschützten Tiere. In der Kageler Kita wurde die Fassade so präpariert, dass sie einer Fledermaus-Kinderstube Platz bietet. Die hatte es zuvor in dem alten Gemeindehaus gegeben, bevor es abgerissen wurde. Somit musste Ersatz geschaffen werden. Auch in Hangelsberg gab es im Zuge des Neubaus der Müggelspreehalle seitens des Naturschutzes Auflagen.

Die Sportstätte wurde auf dem Gelände einer einstigen Gaststätte errichtet, zu der ein Eiskeller gehörte. Er war Winterquartier von Fledermäusen. Als Ausweich wurde in die nahe Spree-Böschung ein Garagenkörper gesetzt, der Unterschlupf bieten soll. Derlei Angebot ist auch auf dem Museums-Gelände in Neu Mönchwinkel installiert worden. Die Giebel des Nebengelasses zieren diverse Nistkästen einige davon speziell für Fledermäuse.

Und noch ein weiteres Projekt ist in Vorbereitung. Am südöstlichen Rand des Güterverkehrszentrums Freienbrink steht als Hinterlassenschaft der Staatssicherheit ein Wachturm. Er ist auserkoren, ein Fledermausquartier zu werden. "Geeignet ist das Objekt, derzeit wird Geld für die Umsetzung gesammelt", sagte Grünheides Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister auf Nachfrage.