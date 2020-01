Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Als Landrätin Karina Dörk im Dezember 18 verdienstvolle Uckermärker für ihr ehrenamtliches Engagement auf Schloss Herrenstein einlud und ihnen die Anstecknagel, eine Urkunde und Blumen überreichte, war unter ihnen auch Dieter Beiersdorf. Zumindest aus der Generation Ü 50 dürfte ihn in Angermünde jeder kennen. Er war früher bei der HO Verkaufsstellenleiter im sogenannten Glaspavillon, verkaufte mit seinen Kollegen Möbel, Sport-, Spielsachen und Kunstgewerbe und nach der Wende als Raumausstatter Gardinen und Fußbodenbeläge. Zwei Wahlperioden vertrat Beiersdorf die Freie Wählergemeinschaft in der Angermünder Stadtverordnetenversammlung, war Mitbegründer des Marketingringes und engagiert sich bis heute für Seniorenarbeit.

Gesundheitliche Probleme

In diesem Jahr wird Dieter Beiersdorf 80 Jahre alt. Die Gesundheit fordert, es künftig etwas ruhiger angehen zu lassen. Für seine Verdienste schlug ihn die noch amtierende Vorsitzende des Seniorenbeirates Margrit Jordan für die Auszeichnung durch die Landrätin vor.

"Es ist mir etwas peinlich, die Ehrung zu bekommen und andere, die es auch verdient hätten, nicht", sagt der Angermünder bescheiden. Aus seiner ehrenamtlichen Arbeit hat er nie viele Worte gemacht. Anderen zu helfen, ist ihm ein Bedürfnis. "Sein Organisationstalent und seinen Bekanntheitsgrad", so hieß es in der Laudatio, "setzte Herr Beiersdorf zum Wohle der Bürger von Angermünde bei der Gestaltung der jährlich stattfindenden Höhepunktveranstaltungen wie den Blasmusiktagen und den Seniorenweihnachtsfeiern über viele Jahre ein." Auch in seiner Nachbarschaft werde er sehr geachtet und verehrt.

Wie zahlreiche Uckermärker stammt er aus der Neumark, kam nach dem Zweiten Weltkrieg als Vertriebener nach Peetzig an der Oder und später nach Crussow, wo er seine Jugend verbrachte. Zu Fuß legte er in den ersten Jahren den Weg zur Neukünkendorfer Acht-Klassen-Schule zurück, später auf einem Traktoranhänger mit Bänken. "Ich war ein Einzelkind. Der Vater blieb im Krieg. Meine Mutter bekam für mich fünf Mark Halbwaisenrente", erinnert er sich. Nach der Schule lernte er Maler. Wegen einer Farbvergiftung war damit mit 22 Jahren Schluss. So lernte er um, wurde Verkäufer und später Verkaufsstellenleiter. Nach der Wende machte er seinen Meister als Raumausstatter und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit seinem Kollegen Thomas Grüschow gründete er eine GmbH. Seine Frau Inge, mit der er zwei Söhne hat, arbeitete in der Prenzlauer Filiale. Kurz vor der Rente überließ er das Feld den Jüngeren. Seitdem arbeitet er ehrenamtlich.

Durch Bekannte kam Dieter Beiersdorf 1999 zum Seniorenbeirat und wurde hier zum Organisator der Seniorenbörse, die erst jährlich, später alle zwei Jahre stattfand. Seit 2011 unterstützte ihn dabei Rosika Krüger. "Wäre Rosika nicht gewesen, hätte ich wohl schon eher aufgehört", sagt Dieter Beiersdorf. "Sie war firm mit dem Computer", erzählt er. Später kümmerte sie sich auch um die Finanzen in der Ortsgruppe 9 der Volkssolidarität, für deren Veranstaltungen und Zusammenhalt sich beide weiter gemeinsam engagieren.

Warten auf Nachfolger

Die Seniorenbörse im Jahr 2018, die in der Angermünder Mehrzweckhalle wieder viele Besucher begeisterte, war die letzte, die der rührige Rentner mitorganisiert hat. Mit der Kommunalwahl sollte ein neuer Seniorenbeirat berufen werden, für den der 79-Jährige jedoch nicht mehr kandidieren wollte. "Wir haben einiges aufgebaut und hoffen, dass die Seniorenarbeit in Zukunft nicht einschläft", sagt Dieter Beiersdorf. "Seit Juni warten wir darauf, dass ein neuer Seniorenbeirat seine Arbeit aufnimmt."