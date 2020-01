Frank Groneberg

Müllrose Das Landgericht in Frankfurt verhandelt im Frühjahr eine Klage des Müllroser SPD-Stadtverordneten Ingomar Friebel gegen Steffen Schneider, Stadtverordneter der Parteiunabhängigen Wählergemeinschaft Müllrose (PWM). Ingomar Friebel, einst Bürgermeister in Müllrose, hat den PWM-Stadtverordneten auf Unterlassung verklagt. Nach Informationen dieser Zeitung hat die Unterlassungsklage einen Gesamtstreitwert von 10 000 Euro. Wegen der Höhe des Streitwertes wird die Klage nicht vor dem Amtsgericht, sondern gleich vor dem Landgericht verhandelt.

Hintergrund der Klage ist ein öffentlicher Schlagabtausch zwischen den beiden Stadtverordneten im Vorfeld der Kommunalwahl im vergangenen Jahr, geführt im monatlich erscheinenden Anzeigenblatt "Schlaubetal-Kurier". Thema dieses Schlagabtauschs war der zu Jahresbeginn 2019 eingeweihte Ergänzungsbau für die Grund- und Oberschule Müllrose und da insbesondere die Tatsache, dass dieses Gebäude – gemessen am vorhandenen Bedarf – zu klein ist. Weshalb bereits an der Planung eines weiteren Ergänzungsbaus gearbeitet wird.

Unter der Überschrift "Chance verpasst – Schulneubau zu klein" hatte Ingomar Friebel in der April-Ausgabe des "Schlaubetal-Kuriers" der PWM vorgeworfen, sie habe im Zusammenspiel mit der damaligen Amtsdirektorin einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (SVV) von Mai 2014 unterlaufen und eigenmächtig eine eigene Planung für eine abgespeckte Variante des Ergänzungsbaus erarbeitet, welcher dann ohne Zustimmung der SVV zur Baugenehmigung eingereicht und auch genehmigt worden sei.

Küsschen für die Amtsdirektorin

Den Werdegang beschreibt der SPD-Stadtverordnete in dem Beitrag wörtlich so: "Nun begann im Untergrund und unter dem Motto, wir können alles besser und billiger, unsere Schule, unser Planungsbüro und dann unser Auftrag, wurde durch die PWM der Entwurf eines Erweiterungsbaus mit einem anderen Büro geplant, der nicht der abgestimmten Aufgabenstellung und dem tatsächlichen Bedarf entsprach."

Die SVV habe diesem Entwurf dann so nicht zugestimmt, sondern einen Bildungsgipfel und eine Stellungnahme der Schule gefordert. Dennoch sei der Entwurf eingereicht und genehmigt worden. Und weiter: "Gesteuert wurde dies durch enge Zusammenarbeit der Führungsspitze der PWM mit der Amtsdirektorin. Die Amtsdirektorin wurde umgarnt und hofiert. Sitzungen der Stadt liefen in dieser Zeit wie Tagungen des MCC (des Müllroser Carneval-Clubs/d. Autor) ab. Erst küsste der Ehrenpräsident die Prinzessin, dann ging der Fraktionsvorsitzende in die Bütt."

In der Mai-Ausgabe des Blattes reagierte Steffen Schneider von der PWM auf die Vorwürfe. Unter der Überschrift "Gedächtnislücken vor der Wahl?!" erklärte er: Die Ausführungen Friebels seien "weder von Sachlichkeit geprägt noch inhaltlich zutreffend". Er widerlegte die beiden Hauptvorwürfe, laut denen die Baugenehmigung ohne Zustimmung der SVV und ohne den Bauausschuss informiert zu haben beantragt worden sei, mit Fakten und Protokollauszügen und erklärte abschließend: "Die weiteren, persönlichen Angriffe gegen die Mitglieder (der) PWM bedürfen keines Kommentares. Mit diesen disqualifiert sich der Verfasser selbst, gerade mit Blick auf die tatsächlichen Gegebenheiten."

Persönliche Angriffe

Auf diese Reaktion hin veröffentlichte Ingomar Friebel im Juli eine Gegendarstellung im "Schlaubetal-Kurier". Der Begriff "Gedächtnislücken" hatte ihn offenbar besonders geärgert. Er erklärte dazu: "Diese Aussage ist inhaltlich und sachlich falsch." Es folgen noch einmal detaillierte Schilderungen des Werdegangs der Baugenehmigung. Bis heute gebe es keinen Beschluss der SVV zur Bestätigung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung als notwendige Voraussetzung für das Baugenehmigungsverfahren.

Ingomar Friebel erklärte auf Anfrage, er möchte sich zu der Klage auf Unterlassung gegen den PWM-Politiker Steffen Schneider nicht öffentlich äußern.