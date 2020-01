Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Landkreis könnte ab diesem Jahr eine Million Euro mehr für den öffentlichen Nahverkehr ausgeben. Ein Entsprechender Antrag der SPD wird in den kommenden Wochen in den Ausschüssen des Kreistages diskutiert. Nach Vorstellungen der SPD sollen vor allem die Angebote für Berufspendler verbessert werden, außerdem soll in Absprache mit den Bürgermeistern und Amtsdirektoren über sinnvolle Verkehrsangebote im ländlichen Raum gesprochen werden. Den Antrag hatten die Sozialdemokraten bereits in den Dezember-Kreistag eingebracht. Allerdings hatte das Gremium keine Dringlichkeit gesehen und das Papier in die Ausschüsse verwiesen.

Der Landrat wird mit dem Papier auch aufgefordert, die Einführung von Plus-Bussen im Landkreis zu prüfen. Plus-Busse gelten als Premiumangebot im Nahverkehr. Sie fahren von montags bis freitags zwischen 6 und 20 Uhr stündlich und bieten so eine gute Anbindung an den Schienenverkehr. Außerdem sind die Busse auch Sonnabend und Sonntag unterwegs und fahren unabhängig von Ferienzeiten.

Ziel der SPD ist es außerdem, für Berufspendler eine gute Anbindung nach Berlin sicher zu stellen. Außerdem wird gefordert, dass jeder Ortsteil mindestens einmal pro Woche "zu geeigneten Zeiten mit sinnvollen Hin- und Rückfahrten an einen zentralen Ort angebunden werden". Erstmals beraten wird der Antrag am 16. Januar im Ausschuss für Kreisentwicklung.