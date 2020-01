Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Die Tenöre4you, Toni Di Napoli und Pietro Pato, laden zu einem Mitsingkonzert in die evangelische Kirche in Premnitz ein. Ihr Konzert findet am 8. Februar, 19.30 Uhr, statt. Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik, so versprechen es die Veranstalter, werden von den beiden präsentiert. Die Texte werden dem Publikum angezeigt, so dass es mitsingen kann. Karten sind im Gemeindebüro, Bergstraße 2, Premnitz erhältlich.