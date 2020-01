Eva Maria Lubisch, Cornelia Link-Adam

Altfriedland (MOZ) Unter dem Motto "Gute Vorsätze" starteten zur Neujahrswanderung mehr als 70 motivierte Wanderfreunde bei bestem Wetter am "Langen Haus" in Altfriedland. "Schon seit vielen Jahrzehnten gibt es diese traditionelle Wanderung rund um den Klostersee. Die Strecke beläuft sich auf ca 5,1 km, es geht durch den Ort zum Vogelturm, vorbei am Sumpf und dann rund um den See", erklärte der 84-jährige ehemalige Chef vom Verein "Langes Haus Altfriedland" Alfred Effert. Für den rührigen Senior steht die Gesundheit an erster Stelle, außerdem hofft er wieder im neuen Jahr viele Heilpflanzen zu finden um den beliebten Altfriedländer Kräutertee herzustellen.

Leckereien zur Stärkung

Auf halber Strecke gab es für die fröhlichen Wanderer eine Rast mit leckeren Pfannkuchen, Plätzchen, Kaffee, Tee und Glühwein. Das Ehepaar Heinz und Ursula Küntzel aus Seelow sponsern dazu seit drei Jahren mehr als 100 selbstgebackene Pfannkuchen und Kokosmakronen, und Johanna Effert steuerte viele leckere Plätzchen bei. Zu den Stammgästen zählen auch Annemarie Weihs aus Kienitz und Birgit Neumann aus Altbarnim. Seit mehr als 15 Jahren nehmen sie an dieser Wanderung teil. "Die Atmosphäre, die frische Luft und das Austauschen mit den Besuchern aus den unterschiedlichsten Orten sind immer wieder erlebnisreich", so Birgit Neumann. Andere berichteten, nachgefragt zu ihren guten Vorsätzen passend zum Motto der Wanderung, dass sie mehr runter von der Couch wollen, sich sportlich bewegen wollen, was fit hält.

Der Verein mit den knapp 30 Mitgliedern um Vereinschef Ulrich Dahl hat sich auch für dieses Jahr viel vorgenommen. Auf dem Gelände hinter dem "Langen Haus", worin der Verein auch eine Heimatstube unterhält, soll ein großer Dorfbackofen mit überdachten Sitzplätzen als ein Treffpunkt für den Ort entstehen. "Noch fehlende Anträge dazu werden im Januar gestellt. Die Finanzierung erfolgt zu einem Teil vom Verein und einer EU-Förderung, sollte es nicht reichen sind wir noch auf Spenden angewiesen ", erzählt hoffnungsvoll Ulrich Dahl.

Der Höhepunkt der diesjährigen Wanderung war die Überraschungsverlosung vom Altfriedländer Wanderpass 2019. Teilnehmer mit 3 oder 4 Stempeln kamen in den Lostopf – vergeben wurden attraktive Preise wie Heizkissen, Dartspiel, Bohrmaschine, 1000-Teile-Puzzle und mehr. Als Hauptpreis winkte ein Marken-Wanderrucksack.

Wanderpass 2020 erhältlich

Natürlich wurde auch schon bei der Auftakt-Veranstaltung des Vereins "Langes Haus Altfriedland" der Wanderpass für die Touren 2020 ausgegeben. Nun gilt es für Teilnehmer wieder fleißig Stempel bei der Teilnahme an Veranstaltungen zu sammeln, um auch im kommenden Januar bei der Auswertungs-Runde in den Genuss vieler Preise zu kommen. Die Auswahl an möglichen Terminen zum geselligen Beisammensein sollte nicht schwer fallen, denn das große Jahresprogramm 2020 vom Verein "Langes Haus Altfriedland" hält für jeden etwas bereit. Zu den Angeboten zählen viele Wanderungen (siehe Info-Kasten) aber auch das 25. Altfriedländer Fischerfest am Klostersee am 31. Juli.

Teilnahme an den Veranstaltungen zur Planung der Verpflegung nur nach Anmeldung – per E-Mail an info@langes-haus-altfriedland.de oder Tel. 033476 603852.