Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Für Bad Freienwalde wird sich Mitte des Jahres entscheiden, ob die Kurstadt das Prädikat als Staatlich anerkanntes Moorheilbad weiter tragen darf. Ilka Krüger, Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, fordert seit langem ein familientaugliches Alleinstellungsmerkmal, das Ausflügler anlockt, mit dem sich aber auch Einheimische identifizieren können und das mit Moor in Verbindung gebracht werden kann. "Wir müssen Einwohner und Gäste für unsere Stadt begeistern", sagte Ilka Krüger in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung im Dezember.

Jetzt hat die Tourismus-Chefin das Konzept eines Moorerlebnisparks an der Mühlenfließaue im Zentrum der Stadt Bad Freienwalde vorgestellt. "Wir wollen, dass das Moor als Landschaft und Heilmittel zum Erlebnis wird", erläuterte sie die Projektziele.

Bestandteil des "Grünen Rings"

Der Standort ist nicht ganz neu, denn die Mühlenfließaue zwischen Albert-Schweitzer Schule, Tornower Straße und Wasserstraße gehört zum "Grünen Ring", mit dem sich die Stadt Bad Freienwalde bereits um die Landesgartenschau beworben hatte. Sie kann sich sich also auf vorhandene Planungen stützen. Der Landesfachbeirat der Kurorte und Heilbäder des Landes Brandenburg hatte der Stadt ohnehin mehr Moor verordnet. Im Konzept enthalten seien unter anderem ein Erlebnisbereich für Kinder, ein Moorlehrpfad, ein Barfußpfad und zwei Kneipp-Tret-Becken. Davon könne die Stadt eigentlich noch mehr anlegen. Denn das an der Kurfürstenquelle werde sehr gut angenommen.

Zudem soll mit einer Art Diorama hinter einer Glaswand der Aufbau eines Moors gezeigt werden. Ilka Krüger will den Begriff "Moor" nicht nur auf die Heilerde selbst konzentrieren, sondern ausweiten, indem sie die Entstehungsgeschichte eines Moors anschaulich schildert. Die Tourismuschefin vertritt das Prinzip des "Storytellings", des Geschichten-Erzählens. Dazu gebe es in einem Moorerlebnispark viele Gelegenheiten. Zudem verschaffe ein solcher Park ein Bildungsangebot, das Spaß bereitet. Ilka Krüger wird für das Projekt Partner wie das Haus der Naturpflege einbinden. Auch Schulen dürften Interesse haben, sich zu beteiligen. Ilka Krüger geht davon aus, dass der Moorerlebnispark kurzfristig umgesetzt werden könnte. Einschließlich der Planung seien die Kosten mit 290 000 Euro veranschlagt worden.

Wichtiger Baustein

Marco Büchel, Fraktionsvorsitzender der Linken, unterstützt den Moorerlebnispark auch deshalb, weil er dank der Arbeit von Ilka Krüger und Rainer Texdorf (Fachbereichleiter Tiefbau und Kurstadtentwicklung der Stadt Bad Freienwalde) aus einem bestehenden Projekt entstanden ist. Der Moorerlebnispark werde alleine den Kurortstatus nicht retten, aber er sei ein wichtiger Baustein.

"Es ist die Fortführung einer Idee, die vor vielen Jahren entwickelt wurde", bestätigte Dieter Bosse (CDU). Dies sei ein Vorhaben, das die Besucher sicher gerne annehmen, so Bettina Mühlenhaupt (Wählervereinigung 2019). Sie bat das Stadtoberhaupt zu überprüfen, ob die Stadt dafür Fördermittel in Anspruch nehmen könne. Die Mühlenfließaue werde gefördert, bestätigte Ralf Lehmann (CDU). Die Zusage laufe aber in vier Jahren aus. Die Stadt könne die Investition auch aus eigenen Mitteln stemmen, so Lehmann.