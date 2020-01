BRAWO

Plaue Was vor einigen Jahren als kleine Silvester-Glühweinrunde am Plauer Bornufer begann, ist inzwischen beliebte Tradition: Der Winterspaziergang des SPD-Ortsvereins Plaue/Kirchmöser am Ende des Jahres.

Er findet abwechselnd in Plaue oder Kirchmöser statt, führte in diesem Jahr mit über 100 Gästen über die Alte Plauer Brücke. Unter dem Motto "Die letzte Brückenrunde" wurde sie von allen Seiten betrachtet, bevor sie anlässlich der bevorstehenden Sanierung demnächst für mindestens 18 Monate gesperrt wird.

Ortsvorsteher Udo Geiseler berichtete aus der Geschichte der Brücke und gab Anekdoten und Erlebnisse weiter, die die Plauer Senioren in einer netten Broschüre veröffentlicht haben. An der Wiesike-Villa Margaretenhof wurde dann an den 200. Geburtstag Theodor Fontanes am 30. Dezember erinnert, der Plaue in seinen "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" ein literarisches Denkmal setzte.

Am Plauer Bootshaus wurde zudem auf die lange Tradition des Rudersports in Plaue hingewiesen, denn 2020 wird der RC Plaue 100 Jahre alt. Über die Westhavellandbrücke ging es in die Kietzstraße, wo die Besucher auf die noch erkennbare künstlerische Gestaltung der Gehwege und der Alleebäume aufmerksam gemacht wurden. Damit war die "Runde" geschlossen.

Bei Bratwurst und Glühwein, von Mitgliedern des SPD-Ortsvereins gereicht, wurde gemütlich geplaudert.. "Nächstes Jahr spazieren wir in Kirchmöser Ost und Dorf", versprach OV-Vorsitzender Carsten Eichmüller und wünschte allen ein gesundes, friedliches und glückliches Jahr 2020. Viele Gäste kündigten an, auch dann wieder dabei zu sein.