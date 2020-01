Markus Kluge

Hakenberg/Neuruppin (MOZ) Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat ihre Ermittlungen im Fall der Tierrechtsverstöße im ehemaligen Schlachtbetrieb der Hakenberger Fleisch GmbH (Hafleg) abgeschlossen. Voraussichtlich in den kommenden Monaten werden sich mehrere Personen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz vor dem Amtsgericht verantworten. Der Schlachtskandal war im Herbst 2018 durch die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch aufgedeckt worden. Sie hatte heimlich gedrehte Aufnahmen veröffentlicht, die Fehler beim Töten von Rindern zeigen.

Laut Mirjam Weiß, Sprecherin des Amtsgerichts, ist nun ein 40-jähriger Mann wegen Tierquälerei angeklagt. Er soll bei der Hafleg für das Zutreiben der angelieferten Rinder zuständig gewesen sein. Im Video ist unter anderem zu sehen, wie dabei systematisch Elektroschocker eingesetzt und Tiere nass gespritzt wurden, um die Wirkung des Elektrotreibers zu verstärken. Zudem wurde einem Rind der Schwanz verdreht. Bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz werden im Fall einer Verurteilung bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe verhängt.

Die Hafleg hat die Schlachtung im Frühjahr 2019 offiziell eingestellt. Der Rhinmilch-Verbund in Fehrbellin, zu dem die Hafleg gehört, lässt seit dem Vorfall seine Tiere in Mecklenburg-Vorpommern schlachten. Das Fleisch reift aber noch in Hakenberg, wird dort auch verarbeitet und verkauft.