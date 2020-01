BRAWO

Brandenburg an der Havel Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Neujahrsmorgen Unrat auf einem Balkon im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Watstraße in Brand.

Die Wohnungsinhaber befanden sich zur Brandausbruchszeit vor Ort und hatten zuvor auf dem Balkon Pyrotechnik gezündet. Ob der Brand durch diese Batterien oder durch eine umherfliegende Rakete ausgelöst wurde, ist noch unklar. Die Wohnungsinhaber löschten das Feuer zunächst provisorisch und verständigten dann vorsorglich die Bewohner des Hauses. Nach kompletten Ablöschen durch die Feuerwehr konnten alle Personen wieder zurück in ihre Wohnungen, es wurde niemand verletzt.Zur Brandursachenermittlung kommt die Kriminaltechnik zum Einsatz.