Matthias Henke

Gransee (MOZ) Zwar ist der Landkreis Träger der Jugendhilfe und damit auch für die Aufgaben der Kinderbetreuung zuständig. Städte, Ämter beziehungsweise Gemeinden können das aber in ihrem Gebiet übernehmen, wenn sie mit dem Kreis einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abschließen.

Bislang ist das in Oberhavel schon bewährte Praxis. Da der Vertrag aber Ende 2020 ausläuft, bedarf es einer neuen Vereinbarung. Der Kreistag gab bereits eine Absichtserklärung ab, Verhandlungen darüber aufnehmen zu wollen, und auch im Amt Gransee und Gemeinden sehen die Verantwortlichen in der Beibehaltung des bisherigen Verfahrens nur Gutes. Schul- und Kita sowie Amtsausschuss gaben jeweils grünes Licht. "Für die Eltern würde sich nichts ändern", sagte Karin Schröder, Abteilungsleiterin Ordnung/ Kita/ Schulen in der Amtsverwaltung.

Bürgernahe Verwaltung

Für sie falle das Ganze in die Kategorie "bürgernahe Verwaltung". Schließlich werde so sichergestellt, dass sich die Eltern auch weiterhin vor Ort mit ihren Belangen an die Amtsverwaltung wenden können und ihre Angelegenheiten auch vor Ort bearbeitet werden. "Es gibt bei den anderen Kommunen auch keine gegenteiligen Ansichten. Der Landkreis möchte das auch so einfach wie möglich haben", ergänzte Fachbereichsleiter Wolfgang Schwericke. Was geschehe, wenn doch wider Erwarten eine Kommune ausschere und einen neuen Vertrag ablehne, sei derzeit nicht absehbar, so Schwericke auf Nachfrage des Großwoltersdorfers Andreas Ott (WG Großwoltersdorf). "Dann müsste der Landkreis ein Szenario entwickeln, wie er das regelt." Der Zeitplan sei jedoch ambitioniert, gab Ott mit Blick darauf zu bedenken, dass die Absichtserklärung spätestens Ende 2020 endet. Zwar ist eine Verlängerung der Laufzeit möglich, "aber die Siemensschule haben wir ja auch immer noch", spielte Ott darauf an, dass die geplante Übernahme der Bildungseinrichtung durch den Kreis auch kein Selbstläufer ist.

Renovierung gewünscht

In erster Linie bauliche Dinge betreffen dagegen die Wünsche der Kitaleitung des Altlüdersdorfer "Zwergenlandes", wie noch einmal ausgeführt wurde, als die Mitglieder des Schul- und Kitaausschusses im Rahmen ihrer Sitzung die Einrichtung besichtigten. Bereits bei der Herbstsitzung des Gremiums im Granseer "Zwergenland" hatte Chefin Manja Perrot das Thema Renovierung angesprochen. So müsste im Sanitärbereich etwas gemacht werden. Auch in Sachen Stromversorgung gebe es Verbesserungsmöglichkeiten. Aber auch eine Grundsanierung, ohne dass Wände aufgestemmt werden müssten, wäre in Ordnung, hieß es. Ebenso wurde ein separater Rückzugsbereich für die Krippe angesprochen.

Vier Mitarbeiterinnen sowie ein Azubi kümmern sich in Altlüdersdorf um den Nachwuchs. Untergebracht ist die Einrichtung nicht in einem extra für diesen Zweck errichteten Gebäude, sondern in einem früheren Wohnhaus. Der östliche Teil des Gebäudes, der auch zuletzt noch als Wohnung genutzt wurde, dient nun als Lager.

27 Kinder, davon acht im Krippenalter können im Altlüdersdorfer "Zwergenland" betreut werden. "Die Kita ist immer ausgelastet und steht auch überhaupt nicht zur Disposition" betonte Karin Schröder.