Unfall in Rathenow

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Ein 66-Jähriger, der am Silvesterabend in Rathenow mit dem Fahrrad stürzte, ist laut Polizeiangaben am Donnerstagmorgen gestorben.

Der Mann war gegen 20.15 Uhr auf dem Gehweg der Goethestraße unterwegs gewesen. Der Grund für den Sturz auf Höhe des Kulturzentrums ist unbekannt. Zeugen leisteten erste Hilfe und verständigten die Polizei. Es hätte keine weiteren Unfallbeteiligten gegeben, wie es heißt.

Der Radfahrer hatte schwere Verletzungen am Kopf erlitten und das Bewusstsein verloren. Der Rettungsdienst reanimierte den Mann und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.