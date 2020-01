Wolfgang Hoffmann

Frankfurt In der höchsten Spielklasse der Bohlekegler hat die 1. Mannschaft der Stadt- und Verkehrsunion Frankfurt in der Relegationsgruppe der Landesliga Herren A/B/C das erste Turnier in Luckenwalde mit 3438 Holz und einem hervorragenden 2. Platz abgeschlossen. Der Turniersieg ging mit 3484 Holz an die Heimmannschaft. Den 3. Platz belegte KC Glück-Auf Rüdersdorf mit 3389 Holz vor der SpG Jüterbog mit 3380. Damit wurde von der Frankfurter Vertretung der Grundstein für einen Verbleib in der Landesliga gelegt.

Die drei weiteren Turniere der Landesliga-Platzierungsstaffel finden am 26. Januar, 8. Februar und 14. März statt. In der Meisterstaffel ermitteln SVL Seedorf, SpG Eberswalde, Oranienburger KC und ESV Potsdam den Besten.

Im Kreisspielbetrieb der Staffel der Herren A/B/C endete das letzte Turnier des Jahres auf der Frankfurter Anlage mit einem Sieg des 1. KC Beeskow II mit 3525 Holz. Rang 2 und 3 sicherten sich die dritte und zweite Mannschaft der gastgebenden Stadt- und Verkehrsunion Frankfurt (3470 beziehungsweise 3430 Holz). Auf dem 4. Platz landete der 1. KC Beeskow III (3397).

Frankfurter Damen siegen

Dadurch ergibt sich zum Jahreswechsel folgender Tabellenstand: Es führt der 1. KC Beeskow II mit 17 Punkten vor den beiden Frankfurter Teams SVU II (13) und SVU III (10) sowie dem 1. KC Beeskow III (10 Punkte).

In der Staffel der Damen/gemischte Mannschaften fand das letzte Turnier des Jahres in Alt Stahnsdorf statt. Die Oderstädter konnten sich dabei mit 3336 Holz den Sieg sichern. Zweiter wurde der SV Grün-Weiß Bremsdorf (3300 Holz) vor der Spg SSC Storkow (3295). In der selben Reihenfolge stellt sich auch die Tabelle da: Die SVU führt mit 13 Punkten vor Bremsdorf (9) und Storkow (8).

Paare-Stadtmeister ermittelt

Neben den Mannschafts- werden im Januar auch die Einzelmeisterschaften ausgetragen. Die Stadtmeister im Einzelstart werden am 11. Januar ermittelt. Bei den Paaren stehen die Besten bereits fest: Im Herren-Paar siegten Dietmar Otto/Christopher Pilz mit 877 Holz vor Frank Weiß/Henrik Waskow (871), Klaus Richter/Hartmut Fichtner (869), Bernd Muchajer/Dirk Kuhnt (852) und Jürgen Kramm/Andreas Kittner (828).

In der Kategorie Paar Damen siegten Erika Hahn/Andrea Derlath mit 870 Holz. Im Paar Mix konnten Erika Hahn/Klaus Richter mit 876 Holz den Sieg davontragen. Auf Rang 2 kamen Ingeborg Sorge/Dietmar Otto (874) vor Andrea Derlath/Bernd Muchajer mit 872 Holz.