Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Es bleibt dabei: Sieben Mannschaften spielen um den 23. Preußen-Cup. Es sind Pokal-Verteidiger FSV Union Fürstenwalde II (Landesliga Süd), Blau-Weiss Markendorf (Landesklasse Ost), SG Wiesenau, FC Eisenhüttenstadt II, Lokomotive Frankfurt (alle Ostbrandenburgliga), Eiche Groß Rietz (Kreisliga Mitte) und Gastgeber Preußen Beeskow (Landesklasse Ost).

"Leider konnten wir keine achte Mannschaft mehr finden. Trotzdem hoffen wir auf ein spannendes Turnier mit vielen Zuschauern", sagt Helmut Musick von der Turnierleitung. Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden, jeweils zehn Minuten pro Partie. Das Eröffnungsspiel bestreiten am Sonnabend um 14 Uhr Gastgeber Preußen Beeskow und Eiche Groß Rietz.

"Für die ersten drei Mannschaften winken Geldprämien, für den Sieger zusätzlich der große Wanderpokal", erklärt Musick. "Ausgezeichnet werden außerdem der beste Spieler, der beste Torhüter und der beste Torschütze." Mit der Siegerehrung sei gegen 18.30 Uhr zu rechnen. Die gastronomische Versorgung der Mannschaften sowie auch der Zuschauer sichert die Beeskower Sportlerklause ab.

Fürstenwalder wollen den Pott

Bereits sein zweiten Hallenturnier in der Winterpause bestreitet Landesligist FSV Union Fürstenwalde II. "Nach dem unglücklichen vierten Platz in Wriezen kurz nach Weihnachten wollen wir nun in Beeskow den Preußen-Cup wie im Vorjahr gewinnen", sagt Spieler-Trainer Christian Mlynarczyk, der wieder selbst mit von der Partie ist.

Der FSV Union II hatte sich 2019 in den Kreis der Teilnehmer eingereiht, die den Preußen-Cup dreimal gewonnen haben (zuvor 2011 und 2012). Von 2016 bis 2018 hatte jeweils Gastgeber Beeskow gesiegt. Dreimal holten die Trophäe auch der Frankfurter FC Viktoria (1998, 2003, 2004) und Blau-Weiß Groß Lindow (2001, 2005, 2006). Viermal ging der Pokal nach Storkow – 2009 und 2010 als FSV Germania sowie 2013 und 2014 als Storkower SC.