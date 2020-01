Conradin Walenciak

Oberhavel (MOZ) Der Weg zum nahe gelegenen Supermarkt gehört für viele zum Alltag dazu. Obst, Gemüse, Fleisch und andere Lebensmittel landen im Einkaufswagen, werden bezahlt und nach Hause gebracht. Das ist die eine Seite: die Konsumgesellschaft. Auf der anderen Seite stehen die, die sich den Einkauf nicht leisten können oder wollen.

Um trotzdem satt zu werden, setzen einige auf den Warenüberfluss. Tag für Tag landet dieser in den Mülltonnen der Läden, aus welchen sich dann bedient wird. Es gibt sogar einen Begriff dafür: Containern.

Containern bedeutet also, nach Ladenschluss die Abfalltonnen der Supermärkte nach Essbarem zu durchsuchen. Denn vieles, was eigentlich noch genießbar wäre, muss und wird von Supermärkten weggeworfen: Lebensmittel, die ihr Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, Obst und Gemüse mit Druckstellen oder sonstigen optischen Makeln oder überschüssige Ware. Inzwischen sind es deshalb eben auch nicht mehr nur die Bedürftigen, die sich im Dunklen durch die Tonnen wühlen.

Ein Fall für die Gerichte

Auch Menschen, die der Wegwerfgesellschaft den Kampf angesagt haben, nutzen diese Möglichkeit, um auf das Problem der Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen. Sie posten dann zum Beispiel nach einem erfolgreichen Streifzug Bilder ihrer Beute in sozialen Netzwerken. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel werden pro Jahr in Deutschland weggeworfen, sagt die Naturschutzorganisation WWF – also von Erzeugern, Verkäufern und Verbrauchern. Die Bundesregierung spricht von zwölf Millionen Tonnen.

Allerdings: "Containern" ist in Deutschland weiterhin illegal, wer dabei erwischt wird, muss mit einer Strafe rechnen. Wer einen Zaun überwindet, um zu den Mülltonnen zu gelangen, begeht Hausfriedensbruch, wer sich aus den Tonnen bedient, begeht einen Diebstahl – auch, wenn er eigentlich niemandem etwas wegnimmt. Zuletzt standen deshalb zwei Studentinnen in Bayern vor Gericht, die schließlich zu einer Geldstrafe auf Bewährung und zu Sozialarbeit bei der Tafel verurteilt wurden. Inzwischen ist der Fall beim Bundesverfassungsgericht gelandet.

Die Gesetzeslage sieht in Oranienburg natürlich nicht anders aus als im Rest des Landes. Gerichtsverfahren wurden in der Kreisstadt in diesem Zusammenhang aber noch nicht geführt. "Unsere Tonnen sind nachts abgeschlossen. Von daher kommt da niemand ran", sagt Andreas Lück, Inhaber des Rewe-Markts in der Lehnitzstraße. Und selbst wenn das jemandem gelingen sollte, würde er wohl nicht viel finden. "Wir arbeiten mit der Tafel in Oranienburg zusammen und versuchen deshalb, so wenig wie möglich wegzuschmeißen", so Lück. "Dieses Jahr haben wir Lebensmittel im Wert von etwa 30 000 Euro gespendet." 30 000 Euro, die sonst im Müll gelandet wären. "Das machen aber auch noch andere Supermärkte in der Region so", sagt Lück.

41 Stationen – 34 Lebensmittelmärkte und sieben Bäckereien – werden täglich von den Helfern der Oranienburger Tafel angesteuert, sagt Viola Knerndel. "Darunter sind Filialen von Edeka, Lidl, Netto, Rewe und Kaufland." Die Tafel-Chefin hat trotz der großen Hilfsbereitschaft nicht nur Positives zu berichten. "Wir haben auch schon die Zusammenarbeit mit Märkten beendet, weil wir einfach nur noch Müll bekommen haben." Halbe Äpfel, braune Bananen, verschimmelte Salatköpfe und einzelne Kohlblätter könne sie niemandem mehr guten Gewissens anbieten. Von den sechs bis sieben Tonnen Lebensmitteln, die die Tafel Oranienburg pro Jahr gespendet bekommt, müsse man mindestens eine Tonne Müll aussortieren. "Wir versorgen Menschen", sagt Knerndel. "Keine Tiere."

Mike Gabrich, Inhaber des Leegebrucher Rewe-Markts, spendet auch an die Tafel. "Jeden Tag werden Lebensmittel abgeholt, die wir vorher aus den Regalen genommen haben." Wie viel dabei zusammenkommt, kann er nicht genau sagen. "Das können mal zwei Kisten voll sein, das können aber auch mal acht Kisten sein. Je nachdem, wie viel verkauft wurde." Eine Konzernvorgabe, wie mit möglichen Fällen vom "Containern" umgegangen werden soll, gibt es nicht, sagt Gabrich. "Aber da die Mülltonnen meines Ladens auch nicht öffentlich zugänglich sind, stellt sich diese Frage nicht."

Auch Viola Knerndel kennt aus ihrem Arbeitsumfeld niemanden, der bei Supermärkten die Container durchsucht. "Wenn überhaupt, passiert das im Geheimen. Da redet auch niemand drüber." Für ihren Geschmack landen aber einfach auch noch zu viele Lebensmittel in der Tonne. "Es gibt einiges, was ich den Märkten abnehmen würde. Fleisch zum Beispiel. Aber das bekommen wir nicht."

Die Herausgabe von Fleisch sei so ohne Weiteres aber gar nicht möglich, sagt Madlen Turban, Betreiberin der zwei Edeka-Filialen in Oranienburg. "Fleisch hat kein Mindesthaltbarkeitsdatum sondern ein Verbrauchsdatum. Nach Ablauf dieses Datums muss das Fleisch weggeworfen werden. Das ist gesetzlich so geregelt." Die verderbliche Ware landet dann in den Tonnen hinter der Filiale. "Tagsüber sind diese nicht abgeschlossen, damit unsere Mitarbeiter da rankommen." Trotzdem ist ihr kein Fall von "Containern" bekannt. "Aber da wir auch an die Tafel spenden, ist da auch nicht so viel drin."

Nicht grundlos im Container

Alle drei Marktbesitzer sind sich einig, dass die gesetzliche Regelung, "Containern" zu verbieten, sinnvoll ist. "Aus hygienischen Gründen" sollte verhindert werden, dass Menschen sich an den Mülltonnen bedienen, sagt Mike Gabrich. "Was im Container landet, landet da ja nicht ohne Grund drin", ergänzt Madlen Turban.

Andreas Lück stimmt den beiden zu. "Das Problem ist, dass die Leute nicht genau wissen können, was sie da dann essen, ob das nicht vielleicht sogar giftig ist. Denn da wir nicht nur Lebensmittel verkaufen, landen auch nicht nur diese in der Tonne." Viel mehr als das "Containern" an sich, stört Lück aber etwas anderes. "Ich finde es traurig", so der Marktinhaber, "dass in einem so reichen Land wie Deutschland überhaupt noch einige Leute darauf angewiesen sind."