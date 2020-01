Spannende Netz-Duelle: Am Ende waren genau 1820 Punkte in den Ergebnisprotokollen der insgesamt 36 Begegnungen notiert worden. © Foto: Carola Voigt

Bereit zur ersten sportlichen Herausforderung 2020: Zum Neujahrs-Volleyballturnier trafen sich am Nachmittag des 1. Januar 23 Frauen und 40 Männer in der Schwedter Dreiklang-Sporthalle. © Foto: Carola Voigt

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Der erste Tag des neuen Jahres war inzwischen 20 Stunden alt, als das fünfköpfige "Team für Micha" und "Trumps Truppen" im Endspiel um den Tagessieg antraten. Als einziges Match des Turniers wurden hier zwei Sätze bis 25 Punkte (sonst aus zeitlichen Gründen jeweils nur bis 15) gespielt – am Ende entschieden zwei Zähler zugunsten des "Micha-Teams", das zunächst mit 19:25 unterlag, den zweiten Abschnitt aber mit 25:17 gewann.

Mit (mehr oder weniger) originellen Namen versehen, waren per Los die zwölf Mannschaften zusammengestellt worden. Insgesamt 23 Frauen und 40 Männer hatten sich teilweise nur wenige Stunden nach ausgelassenen Silvesterfeiern in die Startlisten eingetragen. Es ergaben sich drei sechs- und neun fünfköpfige Teams. Am Ende sollte sogar eine Vertretung "in Unterzahl" den Wettbewerb gewinnen.

Jeder spielte zehn Sätze

Der Turnierplan sah erneut vor, dass jede Vertretung fünf Partien absolviert – das waren also in der Summe für jeden zehn Sätze, die zu vorgerückter Stunde zu Neujahr dann alles an Kondition abverlangten. Hochachtung: Alle meisterten dies großartig!

Eine einzige Mannschaft, nämlich der spätere Turniersieger "Ein Team für Micha", kam komplett ungeschoren mit 6:0 Sätzen durch diese Runde. Als spielstärkste Staffel erwies sich wohl die A-Gruppe, in der es zum Auftakt auch die beiden einzigen Unentschieden der Vorrunde gab.

Die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten erhielten sich die Chance, den Tagessieg und die (von der Stadtsparkasse Schwedt) ausgelobte 300-Euro-Gewinnerprämie zu holen. Dafür wurden in der Zwischenrunde nochmals vier Gruppen gebildet – auch hier hielt sich das "Team für Micha" schadlos. 4:0 Sätze schaffte in der Platzierungsrunde auch die Mannschaft "Benjamin Bierchen", die in der schweren Gruppe A wohl etwas unter Wert auf Rang 4 verwiesen worden war. In der Zwischenrunde gab es zwei weitere 1:1-Satzresultate – der "Club der dichten Toten" erzielte gleich zwei Remispartien.

Dann fielen die abschließenden Entscheidungen (siehe Ergebnis-Übersicht). Weiterhin wurde auf den meisten Feldern um jeden Punkt mit großem Einsatz gekämpft. Besonders spannend verlief das Finale. Das Micha-Team, in das sich zufälligerweise mehrere Aktive der Volley-Bombas aus Eberswalde hineingelost hatten, drehte die Niederlage im ersten Abschnitt noch in einen Gesamtsieg.