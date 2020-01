Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von rund 180 entlassenen Astronergy-Beschäftigten waren im Dezember noch 30 arbeitslos. Das berichtete Mathias Lemcke, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit in Frankfurt, am Freitag bei der monatlichen Arbeitsmarktpressekonferenz für die Region.

Der Photovoltaik-Hersteller hatte im März 2019 – als letztes Solarunternehmen in Frankfurt – die Produktion eingestellt. Rund 150 ehemalige Astronergy-Mitarbeiter haben demnach seitdem eine neue Arbeit gefunden, vor allem im gewerblich-technischen Bereich und in Handwerksberufen. Auch eine Transfergesellschaft wurde damals gegründet, in die rund 40 Mitarbeiter vorübergehend eingetreten waren. Sie sei inzwischen ausgelaufen. "Bei der momentanen Arbeitsmarktlage ist es uns gut gelungen, bei der Suche nach einer neuen Beschäftigung zu unterstützen", sagte Lemcke. Und auch die verbliebenen 30 Arbeitslosen seien "nicht ohne Perspektive".

Denn die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist weiter gut. Zwar stieg die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt im Dezember gegenüber dem Vormonat um 134 auf 2223, was einer Quote von 7,5 Prozent entspricht. Doch im Dezember 2018 waren mit 2399 Frankfurtern noch 176 mehr ohne Arbeit gewesen. Die Arbeitslosenquote lag damals bei 8,1 Prozent. In Ostbrandenburg (Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Frankfurt) sank die Arbeitslosenzahl binnen eines Jahres von 15614 auf 12946. Rückblickend habe sich 2019 eine Positivmeldung an die nächste gereiht, auch die Zahl der offenen Stellen – aktuell 2662 – sei so hoch wie nie zuvor gewesen (siehe auch Infokasten), sagt Mathias Lemcke. "Der leichte Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Dezember ist allein auf saisonale Effekte zurückzuführen. Konjunkturelle Risiken sind nicht abzusehen".

Im Jahresverlauf spürbar zurückgegangen ist auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Frankfurt, um 16,3 Prozent auf 712. Viele von ihnen hätten keinen Berufsabschluss oder vor langer Zeit erworbenes Wissen sei verschüttet, erklärte Frank Mahlkow, Geschäftsführer des Frankfurter Jobcenters. "Wir müssen und werden in diesem Jahr deutlich mehr Zeit für jeden Einzelfall investieren", kündigte er an. Vor allem das Nachholen von Abschlüssen sei ein aufwendiger Prozess. Im vorigen Jahr hätten 33 Frankfurter eine Umschulung mit Abschluss absolviert. "Es ist gar nicht hoch genug zu schätzen, dass sie das noch einmal angegangen sind."

Tesla und der Arbeitsmarkt

Auf das neue Jahr blicken beide Geschäftsführer mit Spannung, vor allem angesichts der bevorstehenden Tesla-Ansiedlung in Grünheide. Über Brandenburg hinaus werde die Fabrik dank guter Verkehrsanbindung und des positiven Images von Tesla Magnetwirkung haben, prognostiziert Mathias Lemcke. Zudem müsse man damit rechnen, dass sich viele Arbeitnehmer aus kleinen mittelständischen Unternehmen der Region bei Tesla bewerben werden. "Die Unternehmen dann dabei zu unterstützen, neue Mitarbeiter zu finden, wird eine unserer Aufgaben sein", blickt Lemcke voraus. Frank Mahlkow hofft, dass Tesla auch Effekte auf das vergleichsweise niedrige Lohnniveau in Ostbrandenburg haben wird.