Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Wie wirkt sich die Hitzeperiode auf den Besuch unserer gefiederten Gäste aus? Um das herauszufinden, ruft der Naturschutzbund Deutschland (NABU) zur großen wissenschaftlichen Mitmachaktion auf. Dazu zählt man eine Stunde lang Vögel. Der Ort ist frei wählbar: am Futterhaus, im Garten, auf dem Balkon oder im Park. Anschließend werden die Ergebnisse der Organisation gemeldet. Wer dabei nicht allein sein will, kann sich am 11. Januar um 10 Uhr zum kollektiven Zählen in der Passower Chausee im Schwedter Erlebnisgarten des NABU einfinden.