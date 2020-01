Ricardo Steinicke

Bernau Der SSV Lok Bernau startet mit einem Heimspiel in das neue Jahr. Dabei kommt es im Rückspiel gegen die TKS 49ers zum Brandenburg-Derby in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga ProB. Im Duell der beiden besten Teams des Landes Brandenburg gibt es auch ein Wiedersehen mit Sebastian Fülle. Spielbeginn ist um 17 Uhr in der Erich-Wünsch-Halle.

Nach einer kurzen Verschnaufpause über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel in der Liga sind die Bernauer Basketballer an diesem Sonntag wieder vor heimischer Kulisse gefordert. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres kommt es direkt zum Brandenburg-Derby gegen die TKS 49ers aus Stahnsdorf. Die Gäste vom südlichen Berliner Stadtrand sind im Sommer nach einem Jahr Ligaabstinenz wieder aufgestiegen. Mit drei Saisonsiegen stehen die 49ers am Tabellenende der ProB Nordstaffel. Lok Bernau liegt auf dem 5. Platz in Lauerstellung zu den Spitzenteams, hat aber auch nur zwei Siege Vorsprung auf die Playdown-Plätze.

Beide Teams unter Druck

Zwar gehen die Bernauer angesichts der Tabellensituation als Favorit in das neuerliche Derby. Trotzdem stehen beide Teams unter Druck. Während die Gäste jeden Sieg brauchen, um den Anschluss an die Playoffplätze nicht zu verlieren, wollen die Hussitenstädter ihre Position im Mittelfeld festigen. Das umkämpfte Hinspiel Anfang November konnte Lok mit 79:74 gewinnen. Auch das Duell am Sonntag verspricht wieder Spannung.

Bei den Stahnsdorfern gab es nicht nur einen Trainerwechsel. Nicolai Cuputerco hatte im November das Team übernommen. Auch beim Kader wurde noch einmal nachgelegt. Auf der US-Position tauschte man US-Center Chukuka Emili posi­tionsgetreu gegen Diago Quinn, der in seinen beiden bisherigen Einsätzen mit durchschnittlich 15 Punkten und knapp zehn Rebounds überzeugte.

Die TKS 49ers sind mit einem jungen Team in das Abenteuer Klassenerhalt gestartet. Die Niederlagen waren allerdings bis auf zwei schwache Spiele in Dresden und Itzehoe allesamt knapp. Auffällig ist nach wie vor die gute Moral und ein großer Kampfgeist, die Stahnsdorf zu einem unangenehmen Gegner machen. Im Derby am Sonntag wird es ein Wiedersehen mit Sebastian Fülle geben. Der 27-Jährige ist der älteste und erfahrenste Spieler bei den Gästen. Fülle spielte selbst zwei Jahre lang für Bernau und gilt noch immer als Dreierspezialist.

Mit Max Stölzel gehört ein 19-jähriger Berliner aus der Alba-Jugend zur festen Rotation. Er stand in der Saison 2017/18 auch zusammen mit Fülle im Lok-Kader. Offensiv sticht allerdings Mubarak Salami heraus. Der 23-jährige Hamburger gehörte im vergangenen Jahr zu den Topscorern der Regionalliga. Bei den TKS 49ers führt er momentan mit knapp 20 Punkten pro Spiel das Ranking an.

Lok-Coach René Schilling: "Es wird kein einfaches Spiel. Vor allem dürfen wir Stahnsdorf nicht unterschätzen. In dieser engen Liga kann momentan jeder jeden schlagen. Entscheidend wird sein, dass wir nach der Weihnachtspause schnell wieder in unseren Rhythmus kommen und unsere Vorteile auf dem Feld nutzen."

Das Heimspiel beginnt am Sonntag um 17 Uhr in der Erich-Wünsch-Halle (Heinersdorfer Straße 52, Bernau). Tickets für dieses wie auch alle anderen Heimspiele von Lok Bernau sind online unter www.ssv-lok-bernau.de/tickets erhältlich.

2. Bundesliga Pro B, Nord

1. Baskets Schwelm .11 2.1064:1013.22

2. BSW Sixers . 9 4.1068:1001.18

3. Itzehoe Eagles . 9 4.1085:1020.18

4. WWU Baskets Münster . 7 6. 989: 975.14

5. SSV Lok Bernau . 7 6.1039: 986.14

6. VfL Bochum . 7 6. 991:1007.14

7. Dresden . 6 7.1045:1031.12

8. Wedel . 6 7. 955: 975.12

9. ART Düsseldorf . 5 8.1047:1103.10

10. Iserlohn Kangaroos . 4 9.1001:1027 .8

11. Oldenburger TB . 4 9.1003:1040. 8

12. Stahnsdorf . 3 10.1019:1128. 6