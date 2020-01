Oliver Schwers

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. Die Situation in den Jobcentern der Kreise Uckermark und Barnim entspannt sich zusehends. Der Trend setzt sich seit Jahren ungebrochen fort. Fast linear geht die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (Hartz IV) zurück. Das Jobcenter Barnim hat eine Statistik erstellt: Nach der Einführung der Grundsicherung gab es Massenarbeitslosigkeit und eine sich verfestigende Langzeitarbeitslosigkeit. Den Höhepunkt machte das Jahr 2006 aus, als 18 105 Menschen auf Leistungen angewiesen waren. Jetzt sind es noch 8235. Fast ähnlich sehen die Zahlen in der Uckermark aus.

Einzelfallbetreuung

Damit können die Jobcenter inzwischen ganz andere Schwerpunkte setzen. Zwar hat sich der Anteil der Langzeitarbeitslosen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen kaum verändert, jedoch können die Behörden mittlerweile besser auf individuelle Lebensverhältnisse der Betroffenen eingehen. So gibt es Einzelfallbegleitung, Coaching, zugeschnittene Arbeitsgelegenheiten und eine weitaus bessere Betreuung. "Wir können unsere Tätigkeit ausbauen, auch wenn es schwierig ist, weil wir weniger passende Arbeitslose für die freien Stellen finden", so Gaby Wehrens vom Jobcenter Barnim. "Mit Gruppenansätzen kommen wir heute nur noch begrenzt weiter. Ziel ist das Einzel-Coaching."

Dabei steht die Prävention an erster Stelle. Um zu vermeiden, dass Jugendliche nach der Schule in die Arbeitslosigkeit fallen und damit die Gefahr eines langfristigen Hartz-IV-Bezugs über mehrere Generationen hinweg besteht, befasst sich das Jobcenter Barnim mit schulbegleitenden Projekten. Hier will die Uckermark innerhalb ihrer Bildungsoffensive nachziehen, denn gerade im Nordosten Brandenburgs ist die Zahl der fehlenden Schulabschlüsse exorbitant hoch.

An Geld für Projekte, Begleitungen und Integrationen fehlt es nicht. Die Finanzausstattung für die Eingliederung von Arbeitslosen am Arbeitsmarkt bezeichnen Arbeitsagentur und die beiden Jobcenter der Kreise als komfortabel. Weil im Gegensatz zum Haushaltsproblem des Bundes zu Beginn des Vorjahres nun alle Gelder sofort zur Verfügung stehen, rechnen die Behörden mit einer kontinuierlichen Auslastung. Das Jobcenter Uckermark hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 2000 Integrationen verzeichnet, verteilt auf die verschiedensten Beschäftigungsverhältnisse. "Herausforderung bleibt es, die Leute zu motivieren", sagt Kathleen Machmer, stellvertretende Leiterin. Ein Schwerpunkt liege zum Beispiel darin, aus Mini-Jobs aufgrund der guten Auftragslage Vollzeitjobs zu machen. Das käme bei einigen Arbeitgebern zwar nicht so gut an, würde aber die Situation der Betroffenen verbessern.